Román Jáquez dice uso de escáneres en elecciones dependerá de la decisión de la clase política

Faustino Reyes Díaz

Neyba, RD.

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) concluyó este viernes en la Región Enriquillo la recepción de propuestas de aspirantes a integrar las juntas electorales del país, presentadas por organizaciones de la sociedad civil, movimientos, agrupaciones y partidos políticos.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, quien al ser cuestionados por los periodistas sobre los escáneres del proceso pasado, no estableció con exactitud lo que pasaría con esos esos equipos.

Indicó que todo está sujeto a lo que decida la clase política y, probablemente, otros actores y sectores influyentes en la sociedad.

Dijo que está consciente de la importancia de las tecnologías en los procesos electorales.

“Una vez se discutan las posibilidades que puedan aportar las tecnologías al proceso, entonces tomaremos una decisión”, dijo.

La reacción de Jáquez Liranzo dijo que la reducción del presupuesto que recibe ese órgano le confiere limitantes para continuar con la construcción de edificaciones iniciado en la gestión de Roberto Rosario

Refirió que la JCE, debía recibir entre 13 y 14 mil millones de pesos del presupuesto general, y que apenas le aprobaron mil millones, lo que a su juicio, representa el déficit que se arrastró el año pasado.

Dijo que el Departamento de Infraestructuras del organismo electoral, tiene un levantamiento de las edificaciones necesarias.

Expresó que solicitará del presupuesto complementario de este año el dinero que le toca a la JCE para desarrollar una serie de proyectos, sobre todo, para dignificar los centros de servicios, las oficialías y los centros de cedulación.

"Hay que aclarar, que son 167 oficialías a nivel nacional, 177 centros de cedulación, sin 158 juntas electorales, sin decenas de oficinas administrativas, contando la sede de la junta electoral, más de 21 en el exterior. La junta tiene más de 600 dependencias a nivel nacional y el exterior", dijo.

Restructuración de juntas electorales.

De acuerdo al titular de la JCE los miembros de las juntas electorales serán convertidos en especialistas porque serán sometidos a formación.

"De manera que el pleno del supremo Tribunal Electoral no le anule una resolución, no le revoque una decisión porque simplemente se violó el proceso, porque no se citaron las partes, porque no se motivó”, dijo el Presidente de la JCE.