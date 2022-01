Ómicron no se deja dominar por las vacunas

Saulo Mota Telemín / Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Desde el principio de la pandemia, la vacuna en contra del Covid-19 fue considerada como esencial para controlar el virus, por lo que República Dominicana, como el resto del mundo, procuraron la obtención de este insumo médico.

Sin embargo, y a pesar de que a varias farmacéuticas les han aprobado sus versiones de la vacuna, los gobiernos encontraron un obstáculo: las variantes del coronavirus.

Para hacer frente a esta problemática, las autoridades dominicanas han modificado el esquema de inoculación, que originalmente consistía de dos vacunas. Meses después a estas se le sumó una dosis de refuerzo y posteriormente también se incluyó una cuarta administración, esta última de manera voluntaria.

Actualmente la variante más problemática es la ómicron, una cepa que, además de ser especialmente contagiosa del virus, continúa evadiendo la protección total de las vacunas, de acuerdo con un estudio reciente.

Publicada este mes en la revista especializada Nature Medicine, la investigación liderada por el asesor especial del Ministerio de Salud Pública, Eddy Pérez Then, aborda la efectividad del sistema de vacunación en contra del Covid utilizado en el país.

Tal investigación, en la participaron 101 personas, se enfocó de manera específica la efectividad de un esquema de dos dosis de vacunas fabricadas por Sinovac, más una de refuerzo de Pfizer cuatro semanas después, frente a las variantes delta y ómicron.

Según los resultados, este sistema resulta exitoso al combatir el Covid-19 original y la variante delta.

“La vacunación en tres partes indujo niveles elevados de anticuerpos específicos del virus, y una fuerte neutralización de anticuerpos contra la forma original del SARS-CoV-2 y la variante Delta en comparación con los niveles anteriores al refuerzo de ARNm”, leía parte de los resultados.

No obstante, así no fue el caso con la ómicron, ya que este efecto de neutralización no está presente para esta variante, aunque bajo este régimen “dio como resultado un aumento de 1.4 veces en la neutralización de anticuerpos contra ómicron, en comparación con aquellos que recibieron dos dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna”.

Similar

Otra investigación similar realizada en Hong Kong, que estudió a grupos vacunados bajo esquemas de inoculación distintos, indicó que dos dosis de Sinovac o Pfizer son la mejor opción, ayudado por una de refuerzo.

“Nuestros hallazgos sugieren que los países que utilizan principalmente vacunas CoronaVac pueden necesitar considerar refuerzos de vacunas de ARNm en respuesta a la propagación de Ómicron”, explicaron los autores.

Sube la vacunación

La cantidad de personas que están acudiendo a los diferentes puntos de vacunación del Gran Santo Domingo se ha incrementado en los últimos días en comparación con las fechas anteriores.

En el punto ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, varias personas buscaban la tercera y cuarta dosis para inocularse, incluso en algunos casos llevaban a alguien más a ponerle sus correspondientes dosificaciones.

“En el día de hoy (ayer) se han aplicado alrededor de 160 dosis. Son personas en edades de 20 a 45 años, en su mayoría hombres”, declaró la doctora Carla Morel, encargada del punto de vacunación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) es otro de los sitios que ha dado acogida a la inoculación.

“Hoy ha sido concurrente, aquí ponemos Sinovac y Pfizer, ha bajado la gente en búsqueda de la primera y segunda dosis”, informó la enfermera Ciela del Carmen Lugo.

Vacuna a niños

Aproximadamente un millón 200 mil adolescentes mayores de 12 años se han inmunizado contra el coronavirus desde que el gobierno autorizó la inoculación a menores de edad en junio del año pasado.

Así lo dio a conocer a este medio la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al acudir a la presentación de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación, un programa que tiene como objetivo la formación de los estudiantes y docentes promoviendo temas de cultura y otras áreas.

“Mayores de 12 años llevamos cerca de un millón doscientos mil niños y debemos de seguir avanzando tanto para la tercera dosis en los adultos como también, para la aplicación de su primera dosis a los niños a partir de 5 años el 7 de febrero”, expresó Peña a su salida del evento.

A principios del mes de junio del 2021 se inició la vacunación para los adolescentes mayores de 12 años con el compuesto químico de Pfizer, lo que hoy en día contribuye a la protección de la comunidad educativa ya que las clases están en la modalidad presencial.