Alta demanda de atención hospitalaria por Covid

Y. FERRERAS6/R. SANTANA

Santo Domingo, RD

En los hospita­les públicos de Santo Do­mingo y San­tiago conti­núa una gran afluencia de personas buscando aten­ción para Covid-19, pero los riesgos y el tiempo de hospitalización son meno­res que en otras ocasiones.

El hospital Infantil Dr. Ro­bert Reid Cabral cuenta con 30 pacientes ingresados, tres más que el lunes. Su director, Clemente Terrero, dijo que habrá disponibili­dad de camas debido a que darán de alta a algunos pa­cientes.

En comparación con otras olas y variantes del co­vid, Terrero expresó que ha sido tanto fácil como difícil para ellos enfrentarse a este brote, puesto que han teni­do menos pacientes en con­diciones graves, pero hay más que en las oleadas an­teriores. Anteriormente, se­gún el director, no se veían en la necesidad de ocupar la segunda sala de atención con los pacientes infectados y ahora no solo la tienen ocupada, sino que están dis­poniendo la organización de una tercera a causa de la presión que ha habido con este brote.

En el hospital Mosco­so Puello ayer había 28 pa­cientes en su unidad de co­vid. Hace unas semanas el hospital se encontraba ca­si en su máxima capacidad con una ocupación de 35 de las 40 camas con las que cuenta. La encargada de la unidad, Indira Jiménez, in­formó que ya ha disminui­do la cantidad de ingresa­dos.

En el hospital Luis Eduar­do Aybar hay 21 pacientes ingresados, contando con un ingreso del día de ayer y un egreso. De estos, cin­co se encuentran en ventila­ción mecánica.

Santiago repleto

Los hospitales y clínicas de Santiago siguen repletos de pacientes que presen­tan Covid-19, pero tambié­nafecciones gripales y res­piratorias. Al menos ocho niños están ingresados en el hospital infantil Arturo Grullón con síntomas pro­pios de Covid-19. Otros es­tán internos por problemas respiratorios y gripales, se­gún dijeron médicos de ese centro pediátrico.

La mayoría de personas tie­nen aplicadas las dos dosis contra del Covid-19, otras aún tienen una, pero tam­bién hay muchas que no se han vacunado y aún siguen renuentes a hacerlo.

Las autoridades de Salud Pública en Santiago hacen un llamado a las personas que no se han inoculado para que lo hagan de una vez, afirmando que la ma­yoría de decesos que se pro­ducen a causa del virus, co­rresponde a ciudadanos que no se han inmunizado.

El director del Hospital Pre­sidente Estrella Ureña de Santiago, Miguel Ortega, reconoció que son altas las cifras de pacientes que lle­gan a ese centro afectados del Covid-19.

No obstante, manifestó que la mortalidad de pacientes a causa de la enfermedad, co­rresponden a personas que no se han inoculado. Dijo que en ese hospital fallecen al mes entre uno a dos pa­cientes a causa de la conta­giosa enfermedad, pero que se ha determinado que esas defunciones corresponden a no vacunados y otros que no han completado su es­quema de inmunización.

Ante esta situación, ahora se nota más gente utilizan­do mascarillas, aunque per­sisten las aglomeraciones en vehículos y actividades.