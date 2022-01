Antonio Marte: "Nunca fui de la Fuerza del Pueblo, yo estaba en el bloque"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo que su renuncia al bloque de la Fuerza del Pueblo no fue por “disgusto” con sus compañeros, si no por sus intenciones de promover su partido político.

Marte también aclaró que nunca fue de la Fuerza del Pueblo, sino que formaba parte de su bloque en el Senado.

“Sucede que muchos dicen que yo renuncié de la Fuerza del Pueblo, yo no renuncié de la Fuerza del Pueblo, porque nunca fui de la Fuerza del Pueblo, yo estaba en el bloque, pero yo no puedo cambiar la gente mía que me sigue, no los puedo cambiar por una senaduría, el país entero tiene esperanza en mí y no puedo por una senaduría dejar el país solo y abandonado”, dijo.

Según el senador, su idea es promover su partido político de nombre Primero la Gente, el cual comenzará con actividades políticas a partir del próximo 14 de enero.

“Iniciamos a trabajar a partir de este día 14 varias actividades fuertes, nuestro movimiento se va a activar, por eso no puedo estar dentro de un bloque de un partido porque se me es imposible trabajar para mi partido”, explicó.

Por otro lado, Antonio Marte dijo que apoyó durante los tiempos de campaña a casi todos los senadores y que con ninguno ha tenido inconvenientes,

“A Del Castillo lo apoyamos, a Franklin en San Cristóbal lo apoyamos, nosotros lo apoyamos, a Bauta, al compañero de Higüey, al de Mao, al de Moca, el de Nagua, Santo Domingo, Samaná, Distrito Nacional…, todas las 32 provincias con los 158 municipios apoyamos a los candidatos y ganaron los candidatos”, dijo el también empresario transportista.