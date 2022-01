Las nuevas periodistas del Listín

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

En la adultez, tomar decisiones no es una tarea sencilla. Es una etapa donde las dudas y las preguntas son más intensas y conlleva tiempo responderlas. Las actuales ‘Periodistas por un año’ de Listín Diario han pasado ese proceso. Se enfrentan al día a día con una caja de ilusiones, de preguntas, de dudas y emociones que las animan a dar lo mejor, a mejorar el oficio y a dejar una huella que aporte a la sociedad dominicana.

A continuación, cada una de las ocho pasantes relata su historia.

Yasmel Corporán

Recién graduada con los máximos honores de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y con 21 años de edad, tiene una clara visión del camino a transitar.

“Sensible y leal” son las palabras que mejor la definen según su propio criterio, ya que aprecia mucho cuando una persona deposita su confianza en ella.

“Dediqué mi tesis a mi abuela. Sin miedo le mostraba mis sueños y ella nunca me limitó por mi edad, al contrario, me lo ponía como si yo lo tuviese en mis manos. Fue la mejor persona del mundo, ella nació para ser madre y me hubiese encantado celebrar todo esto con ella”.

Al momento de participar en el programa del Listín, dijo que lo hizo sin expectativas pero con mucha fe.

Lourdes Aponte

Es estudiante de Comunicación Social en la UCSD y tiene 21 años de edad. Se caracteriza por saber desde temprana edad hacia dónde orientar su vida.

“Desde pequeña quería estudiar esta carrera, tal vez por cuestiones de la edad no sabía hacia qué área quería inclinarme, sin embargo, en el periodismo encontré la respuesta”.

Su familia sembró esa semillita de tener curiosidad por saber el por qué de las calamidades del mundo y buscales posibles soluciones.

“Tuve padres y abuelos que siempre mostraron preocupación por los demás y eso me motivó. Sacar la belleza del caos, es una virtud”.

Estar hoy en el programa del PPA fue una iniciativa de su padre. “Él siempre me proponía el deber de aventurar, de aperturarme, y yo por complacerlo decidí ceder”.

Al principio solía sentirse rara en el periódico debido a que se considera una persona que no se abre rápido. A la vez, recuerda que cuando vio las caras de las demás compañeras, dijo “Somos un grupo de carajitas”, y luego se cuestionó “¿Qué va a pasar aquí con nosotras…?”.

En cuanto a lo que espera de esta experiencia, entiende que debe dejarle ese punto abierto al futuro.

Jhangeily Durán

Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo. Se caracteriza por ser una persona muy positiva, que siempre le ve el lado bueno a los momentos difíciles, además de mantener el control cuando algo se le sale de las manos. Los medios audiovisuales, son una de las áreas a las que le gustaría inclinarse en el futuro, sin embargo, la redacción es parte de su ejercicio profesional que tampoco descarta y por ello tomó la decisión de participar en PPA.

“Aunque hice la entrega de los documentos el ultimo día, sabía que me iban a llamar, pero ya cuando tomé las evaluaciones comencé a tener mis dudas de si lo harían o no, pero sucedió y esto ha sido un mundo de aprendizaje”.

Yariel Ferreras

Es estudiante de Comunicación Social en de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa). Se considera reservada, soñadora e inteligente. Desde muy pequeña se ha inclinado hacia el área artística, le gustaba bailar y cantar en presentaciones, tanto así que llegó a representar a su escuela en festivales de la voz.

Le apasiona la escritura. Gracias a esa pasión se comenzó a interesar en el mundo de la redacción desde su adolescencia.

Tomó la decisión de participar en PPA por una asignación universitaria, “Yo vine al Listín Diario a realizar una tarea que consistía en entrevistar a un redactor y en ese proceso entrevisté a un PPA de ese entonces. Él me invitó a ingresar al programa. No estaba muy segura, pero tras hablarlo con mi madre y pensarlo bien, decidí participar”.

María de los Ángeles Tejada (Santiago)

Estudiante de término de la carrera Comunicación Social en Utesa. Tiene 21 años y se caracteriza por ser muy curiosa y no quedarse con respuestas a medias.

“Me gusta luchar por lo que quiero y hasta que no lo consigo, no paro. Me gusta aprender cosas nuevas y siempre dar lo mejor de mí”.

Cuenta que su experiencia para entrar a PPA fue un proceso impactante y complicado, “porque me dieron muchos exámenes. No imaginé que iba a ser un proceso largo pero pude dar lo mejor de mí”. “Estar en el periódico ha significado un aprendizaje constante que nunca imaginé”.

Nathaly Tavarez

Estudiante de Comunicación en Utesa, con carisma y personalidad que conectan al instante. Tiene 20 años y trabaja como PPA desde la Ciudad Corazón.

Fundó y creó la página “La Prensa de Nath”, dedicada a la creación de contenidos variados. En ella realiza publicaciones sobre temas que para ella son importantes dar a conocer.

En cuanto al programa de PPA dijo que se emocionó mucho cuando se enteró de la convocatoria para la nueva promoción, por lo que hizo lo necesario para poder ser elegida.

Nasha Cruz

Estudiante de Comunicación Social en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Tiene 19 años edad. Se ha destacado por ser muy aplicada, llegando a ganar varios premios académicos. En su graduación de bachiller recibió premios: mejor promedio de Lenguas Extranjeras, mejor promedio de los cuatro años de bachiller, incluyendo el último.

Se enteró del programa de PPA por uns integrante de la pasada promoción del mismo programa.

Estar ejerciendo la profesión lo valoró difícil al principio al no tener una idea clara de lo que es el periodismo.

“Esto ha sido desaprender para volver a aprender. Las cosas que uno ve en la universidad al final no son las que se terminan aplicando en el medio”.

Nasha, es como la mamá del grupo, y siempre está pendiente de las demás. “Tengo que estar pendiente de ellas para que no les dé una sirimba porque son muy dedicadas pero tienen que continuar aprendiendo”.

Yanibel Luna

Es una lectora por convicción y una amante de los libros por decisión. Estudiante de Comunicación Social mención Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Tiene 22 años de edad, y es el resultado de todas las acciones y decisiones a las que ha tenido que enfrentarse.

“Llegar al final de una meta no es fácil. Nadie te dice que transitar por la vida en busca de lo que te haga sentir plena y puedas disfrutar va a ser sencillo, pero tampoco es imposible. La clave está en la disciplina y la constancia en lo que te propones, y yo soy el resultado de esas dos palabras”.

Posee madurez para no dejarse llevar por momentos complicados en los cuales las autorreflexiones no van a su favor.

“Sé que puedo y qué quiero, y estar clara de eso hace que los escollos no sean razones para tirar la toalla. Más allá de los no, de las puertas cerradas, hay un mundo de oportunidades esperando por mí y eso no permite rendirme”.

“Empecé a escribir poesía desde que estaba en la secundaria, y, como diría Carlos Fuentes, comencé a escribir para no morir. Luego en mi acercamiento al mundo de la Comunicación Social, comprendí que podía seguir escribiendo para ayudar a otros”.

Con respeto al programa expresó que decidió participar a última hora: “Cuando inició la pandemia regresé a mi campo porque las clases eran virtuales y no había razones ni condiciones de poder seguir en Santo Domingo, sin embargo, volví a la ciudad dos meses antes de que el Listín publicara la convocatoria. Vine con otros planes laborales que no se dieron como lo esperaba y al ver la convocatoria tenía dos opciones, aventurarme o regresarme de nuevo a San Juan”.

“El programa muchos lo están llamando oportunidad, yo lo es toy l lamando momentazo”.