Diputados podrían definir futuro del Código Penal este martes

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La Cámara de Diputados tendrá este martes al mediodía su primera sesión de trabajo del presente año 2022, donde se prevé el conocimiento del proyecto de ley del Código Penal.

Tras haber reintroducido en agenda y dejar su conocimiento para la sesión de este martes, Afredo Pacheco, buscará la aprobación del Código Penal tras el contratiempo que sufrió luego de que el hemiciclo rechazara el informe de la comisión.

Justamente en la agenda de trabajo de la sesión de este martes, el primer punto a tratar sería el Código Penal. No obstante, como ha ocurrido en otras ocasiones, Pacheco podría proponer una modificación en cuanto el orden a seguir y posponer su conocimiento para más adelantada la reunión.

En la última sesión del pasado año 2021, Alfredo Pacheco explicó que la decisión de conocer nuevamente el Código Penal, a pesar del rechazo de su informe, radica en un aval de la Secretaría Legislativa que reunió expedientes en el pasado donde se utilizó un método similar y validó el procedimiento.

No obstante, para aprobar el Código Penal, será necesaria una votación favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sobre este particular, el bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la pasada reunión de trabajo que no sería utilizado como “marioneta” y que no apoyaría la aprobación de esa pieza legislativa.

El proyecto de ley del Código Penal fue estudiado por una comisión bicameral que rindió un informe favorable y posteriormente el Senado lo sancionó favorablemente.

En cambio los diputados, en un primer intento de conocerlo, rechazaron su informe al no alcanzar los votos necesarios que demanda una votación especial, por lo que su presidente realizó una “maniobra legislativa” para evitar la caída de la pieza.