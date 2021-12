Guatemala restringe entrada de dominicanos por la trata de personas

Rafael Castro

Santo Domingo, RD

El embajador de Guatemala en República Dominicana, Rudy Armando Coxaj López, anunció que el gobierno de su país ha colocado restricciones para los viajeros dominicanos que deseen ingresar a suelo guatemalteco.

Según el diplomático, los dominicanos que viajen a Guatemala deberán tener una justificación “valedera” y cumplir con los requisitos migratorios establecidos, más allá de que no hay necesidad de visado para ingresar.

Coxaj López explicó que las restricciones de ingreso a su país surgen tras comprobarse que dominicanos que viajan supuestamente de paseo a Guatemala, para vacacionar, su propósito real es desde allá trasladarse a México y luego ilegalmente ingresar a Estados Unidos.

Para ir a Guatemala no se necesita visa, sin embargo, advirtió que el dominicano que vaya a Guatemala de viaje debe tener la certeza hacia dónde van, porque de no ser así podría crearse la impresión de que su destino final no es ese país, sino Estados Unidos.

“Si usted cumple con los requisitos migratorios establecidos o tiene visa norteamericana, tenga la seguridad y la certeza que no va a tener ningún tipo de problema para ingresar a Guatemala,” aseguró el diplomático acreditado en el país

Con relación a la operación ilegal de la red de Trata de Blanca, que opera en el país, el embajador de Guatemala declaró que las autoridades de su país y de la República Dominicana se han venido reuniendo para discutir y analizar la situación de los temas migratorios y consulares.

En ese sentido, dijo que se está evaluando varias posibilidades para frenar de cuajo esa situación y no permitir que hechos como el ocurrido en Chiapas, México, vuelvan a repartirse en el futuro.

Con respecto al apresamiento de varios dominicanos acusados de integrar la red de Trata de Blanca que organiza viajes ilegales hacia México y Guatemala desde el país, aclaró que el Acuerdo de Viena no le permite involucrarse en temas que son internos de República Dominicana.

Sin embargo, dijo que a nivel general las personas que se dedican al tráfico de personas que van hacia Estados Unidos, es bueno saber que la República Dominicana y otros países centroamericanos están tomando las decisiones correctas en ese orden.