Contraloría: supervisor de auditoría fue quien quitó vehículos a militares bajo “título personal”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El contralor general de la República, Catalino “Freddy” Correa Hiciano, reveló la identidad del individuo que incautó alrededor de 20 vehículos de militares activos y retirados el pasado miércoles en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD).

Se trata de Joel Encarnación, supervisor de los equipos de auditores de la Contraloría General, y quien según Correa Hiciano actuó bajo “título personal” al ejecutar las confiscaciones.

“Eso es a título personal de él (…) no entiendo por qué porque si tú eres un servidor de la Contraloría, lo que él hizo que se excedió de ahí para allá es a título personal no por orden de la institución”, aclaró en el programa televisivo El Día, trasmitido por Telesistema canal 11 y conducido por Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana.

El contralor explicó que la entidad que dirige en estos momentos realiza un proceso de auditorías al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Dominicana, no obstante la actuación de Encarnación “no estaba en los planes”.

“Pero solamente hasta ahí. En el plan de auditoría se contempla la función de inventariar los activos nada más”, destacó Correa Hiciano.

El pasado lunes, en una entrevista para el mismo programa, el mayor general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Rafael Betances Nivar, denunció las incautaciones realizadas por un civil que dijo que iba “en nombre de Yeni Berenice”, directora de persecución del Ministerio Público.

“Esa persona nos comunica que por orden de Yeni Berenice, la magistrada, con instrucciones de que si ellos no actuaban con convocarnos y quitarnos los vehículos, en la calle nos iban a detener y nos los iban a quitar”, manifestó el mayor general.

No obstante, según el contralor de la República el servidor bajo su cargo se defendió diciendo que “lo sacaron de contexto”. “Dio una excusa que no consideramos válida”, añadió.

“Ni yo he hablado nunca por Yeni Berenice que soy el contralor general de la República, yo nunca he hablado por Yeni Berenice, no tenemos ningún vínculo de nada. No sé por qué lo utilizó él, eso fue muy extraño”, resaltó.

Sobre las sanciones, explicó que la institución está realizando las investigaciones de lugar y el día de hoy estarán tomando una decisión.

Durante la entrevista, la periodista Edith Febles destacó que el Ministerio Público abrió una investigación sobre los hechos.

Correa Hiciano aprovechó para disculparse con los militares en nombre de la Contraloría, quienes “no se merecen una cosa como esta”.

“Les garantizamos que tomaremos las medidas pertinentes para que asuma las consecuencias el servidor”, dijo.

La denuncia

Según el mayor general retirado, el individuo se presentó a la FARD sin ningún acta, no se identificó y tampoco dio explicaciones sobre las incautaciones.

La pasada semana, el periodista Pedro Jiménez hizo la denuncia de que a un grupo de generales les habían quitado sus vehículos por disposición de un supuesto auditor de la Cámara de Cuentas de la República, quien dijo actuar a pedido de la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

Betances Nivar reconoció que existe una “cacería” detrás de algunos oficiales por las recientes investigaciones del Ministerio Público, no obstante dijo que los fiscales “deben confiar” en las informaciones que suministran los departamentos de inteligencia de los cuerpos castrenses.

Operación Coral

El pasado 24 de abril se destapó “Coral”, un caso involucra a figuras de los cuerpos castrenses del país, acusándolos de integrar un entramado militar y policial con el interés de depredar al erario por más de RD$3,000 millones.

Además de Cáceres Silvestre, señalado como el jefe del entramado, cumplen arresto domiciliario la pastora Rossy Guzmán; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora; el sargento Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez cumple arresto domiciliario bajo custodia de la PGR.

Coral 5G, la segunda parte

En la madrugada del pasado 18 de noviembre se desplegaron más de 49 allanamientos en Santo Domingo, La Vega y Santiago, a partir de los cuales se puso en marcha la Operación Coral 5G.

Durante las pesquisas apresaron al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, quien también fungió como jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); al general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y al general Boanerges Reyes Batista, del Ejército Nacional.

“Coral 5G” también implica al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalles.