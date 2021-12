Parturientas haitianas usan menores para llegar a territorio dominicano

Ricardo Santana

Mao, Valverde, RD

Muchas inmigrantes haitianas con la asesoría de traficantes de personas indocumentadas que operan en la frontera de Haití, están usando la modalidad de entrar a República Dominicana con niños y adolescentes, para protegerse y evadir persecuciones, arrestos y repatriaciones de autoridades militares y migratorias, dijeron expertos.

La Cuarta Brigada del Ejército de República Dominicana, que dirige el coronel German Rosario Pérez, informó al Listín Diario que ayer fueron detenidos en la comunidad de Gozuela, provincia de Monte Cristi, 83 haitianos ilegales, entre ellos 27 menores, 26 mujeres y 30 hombres.

También comunicó que en operativos realizados por militares en coordinación con oficiales de Migración el viernes, sábado y domingo en los municipios de Monción, Las Matas de Santa Cruz, Loma de Cabrera y el Distrito Municipal de Santa María, fueron detenidos 616 haitianos en condición migratoria irregular, de ellos 540 son hombres y 76 mujeres

Por qué llegan acompañadas de menores

Algunas de las mujeres detenidas manifestaron que es una estrategia de los traficantes de haitianos como los poteas ó potiás que se dedican al tráfico de personas desde la frontera de Haití, hasta territorio dominicano.

Algunas de las detenidas para fines de repatriación no tenían parentesco familiar con los menores.

“Nos dijeron que si cruzamos con niños, niñas y adolescentes, las cosas se nos ponen mejor acá”, comunicó una haitiana detenida para fines de investigación y que se identificó como Laurane Celestín Pierre.

La inmigrante, a la cual se le entiende poco el español, sostuvo que no quiere seguir viviendo en Haití, porque no hay “comiá”(alimentos), hay secuestros, atracos en las calles y casas, no hay empleá(empleos).

Los menores

Otras haitianas explicaron que prefieren emigrar a República Dominicana acompañados de sus hijos y no dejarlos al cuidado de otras personas porque en su país son víctimas de abusos físicos y sexuales de los y las ocupantes de las casas en las que los dejan bajo su cuidado. “Para viajar a República Dominicana dejamos nuestros niños y niñas al cuidado de gente que se dedican a eso, pero les dan pelá con arbillá (golpes con correas) y también hay hombres que abusan sexualmente y más aún de las hembras”, se quejó.

El tráfico de menores es un nuevo descubrimiento que las autoridades dominicanas apostadas en la frontera Norte no habían detectado al menos en casi cuatro meses y eso preocupa.

El activista de Derechos humanos José Alfredo Galván, refirió que cuando una mujer embarazada llega acompañadas de uno, dos ó tres niños y de por más embarazadas, la situación se complica.

A este respecto, comentó que hay organismos internacionales poderosos que protegen a la niñez y la separación de familias.

“Si son adultos, los devuelven y nada, pero si bien con menores, el ambiente se torna complicado, son estrategias de los traficantes de personas”, aclaró vía telefónica.

Haitianos se ocultan

Haitianos indocumentados residentes en Santiago, el Noroeste y otras provincias, donde los operativos de arrestos y repatriación se han intensificado salen de “acechones” de sus casas, porque dicen prefieren permanecer encerrados a pesar de las dificultades económicas que puedan encarar, antes de los que devuelvan a su país.

El comandante de la Cuarta Bigada del Ejército con asiento en Mao, anunció que esas operaciones forman parte de la intención del mayor general Julio Ernesto Florián Pérez, atendiendo instrucciones del ministro de Defensa, general Luciano Díaz Morfa.

SEPA MÁS

Haitiana sostiene aquí se vive mejor

“Encerrados o en las calles aquí las cosas es mucho mejor que en Haití, en Dominicana la gente te da algo de comer, pero allá te matan por un pedazo de pan, en mi país, nadie da nada, porque los pocos que consiguen para alimentarlos no pueden compartirlos con otras personas”, añadió Ouanny Francois, una inmigrante ilegal residente en Santiago y que se dedica a la venta de frutas y verduras en las calles de esta ciudad.