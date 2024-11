Samuel González: interesante presentación en el Gran Teatro del Cibao

El cantautor Samuel González estuvo presentándose el pasado sábado en el Gran Teatro del Cibao, bonita y entretenida entrega, acompañado de su orquesta y tres artistas más, destacándose Yomari La Mala.

Todo ocurrió en el Bar Moisés Zouain, que desde que lo abrieron siempre hay presentaciones diferentes, gracias a este periódico y a esta columna que nos hicimos eco del cierre de este bar.

A propósito, ese mismo día este artista de Montecristi, radicado en Santiago, estuvo celebrando su cumpleaños. ¡Felicidades!

DECORACIÓN NAVIDEÑA

La Asociación Cibao siempre a la vanguardia, ya encendió su árbol de Navidad en una bella actividad con sus ejecutivos y parte de sus clientes en su moderna torre, ubicada en la autopista Duarte, llegando a La Hidalga.

La animación de este encuentro estuvo a cargo del coro de esta institución bancaria, entonando bellos villancicos, agradeció la asistencia el señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo de esta entidad.

RESTAURANTES

La gente que maneja el peso, es decir, de clase media, su diversión es ir con amigos o familiares a los restaurantes, ya he escrito de varios nuevos en Santiago, muy divertidos, porque la comida cuando se ingiere en grupo es una forma de recreación.

He hablado en otras ocasiones del restaurante Mr. Grill, pues ahí mismo, casi al lado, en la 27 de febrero hay otro, La Porteña, muy bonito, con suficiente parqueo, los servicios de alimentos son variados, carnes, sándwiches y otros.

Lo están remodelando, tiene ya mucho tiempo, este negocio es parte de lo que Santiago ofrece en término de comida.

COMENTaRIO

Si yo publicara fotos, sobre todo comiendo en restaurantes, tanto en Facebook como en Instagram u otras plataformas, no pondría platos de comidas terminados.

Qué desagradable, presentar “la sobra”, como decimos los dominicanos, ya lamidos, me da cosa como dice El Chavo. Háganlo cuando el plato está servido antes de desorganizarlo.

CAFÉ

Cuando voy a Nueva York u otros lugares fuera del país lo primero que procuro es tomarme un café de Starbucks.

Me encanta sentarme en los lugares que hay cristales y ver pasar a los parroquianos, en especial cuando he ido a Washington DC, es un placer observar el entorno mientras disfruto del sabor y el aroma de esta exquisita bebida.

Ya en Santo Domingo hay tres locales de esta franquicia, en la avenida Lincoln hay uno que no hay que desmontarse para comprar, ese día que fui estaba lloviendo y lo pedí desde el vehículo, qué chulería.

PEZ DORADO

Tenía tanto tiempo que no iba al Pez Dorado y lo hice el domingo antepasado, allí estaba Jorgito Aoodo, su propietario, como siempre afanando en la cocina del restaurante, toda una institución, con sesenta años en el comercio y no pierde la calidad de sus comidas, los mismos camareros y las mismas atenciones. Claro, otros no están, porque estar tantos años no es fácil, algunos fallecen, otros se retiran, pero para comer bien y mucho, ahí está el Pez Dorado. En la capital Don Pepe, uno español y el otro chino internacional.

A propósito, Jorgito, se ha quedado con el uso de las mascarillas, luego del Coronavirus, todos las usan, hasta los camareros. Hasta la próxima.