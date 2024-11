¿Qué hace Francisco Camacho después de Miderec?

Luego del 16 de agosto pasado, día en que cesaron sus funciones como titular del Ministerio de Deportes, Francisco Camacho pasa la mayor parte del día en su oficina de ingenieros, en la Federación Dominicana de Taekwondo y montando bicicleta en el Mirador del Sur, su nuevo hobbie.

“Estoy haciendo lo mismo que hacía antes, en mi profesión de ingeniero.Siempre dije que el día que saliera del Ministerio de Deportes me iba a sentar en la misma sillita que me sentaba en la Federación de Taekwondo. Les agradezco a mis compañeros por guardármela”, reveló.

En su primera entrevista televisiva desde que fue reemplazado por Kelvin Cruz como ministro de Deportes, Camacho dijo que todos los días, de once de la mañana a dos de la tarde, está en el techado de taekwondo, disciplina que comenzó a practicar a la edad de cinco años y que todavía hoy, con 61 a cuestas, lo hace de vez en cuando.

“Ahora me ha cogido con ser ciclista. Ya hasta compré mi bicicleta”, resaltó el ingeniero Camacho durante su extensa intervención en el programa “La Hora del Deporte”, que se difunde los domingos por CDN-Deportes, canal 67, el primero en invitarle tras su paso de cuatro años en Miderec.

Argumentó que ha decidido abrazar también el deporte del aro y el pedal por los buenos resultados cardiovasculares que suelen obtener quienes lo practican.

Definió a la cartera deportiva oficial como una escuela en la que aprendió bastante una buena experiencia en la que se tienen roces con encumbradas personalidades y con gente humilde.

Indicó que en todas las actividades de la vida a veces las cosas son con guitarra o con violín y puso como ejemplo la pregunta que previamente se le formuló sobre cuántos programas le habían invitado del 16 de agosto a la fecha.

“Este es el primero, pero son cosas que mi alma, mi corazón no se llena de odio ni de rencores. Usted ve que los federados antes vivían esperando que yo le hiciera una llamada, ahora le llamo y no cogen el teléfono, pero eso tampoco me molesta. De hecho, hay muchos muy buenos, que compartimos todos los días en el Centro Olímpico.

“En cuatro años aprendí a conocer a la gente. El que está en una función pública y no aprende a conocer la gente está destinado al fracaso”, subrayó. “A todo el mundo hay que tratarlo bien, con manos de seda, pero sabiendo para lo que da”.

El ingeniero Camacho declaró que en su cuatrienio por Miderec hizo grandes amigos, pero que, sobre todo, se preocupó por manejarlo con puertas abiertas.

“A veces me daban las seis de la tarde sin comer, recibiendo compañeros, a más personas sin citas que con citas porque yo le decía a mis colaboradores que no era verdad que iba a dejar de recibir a una persona que viniera de Pedernales, Dajabón o Jimaní”, puntualizó.

Otro de los temas abordados por Camacho durante la entrevista fue sobre la pulcritud de los dirigentes federados, de quienes dijo que no perciben salario aun cuando en ocasiones trabajan hasta doce horas en el día.

Consideró que por el hecho de que uno o dos federados hayan tenido un cuestionable manejo de los subsidios que mensualmente reparte el Gobierno, no es justo decir que el movimiento olímpico está podrido.

En el mes de julio del pasado año el Comité Olímpico Dominicano suspendió de un plumazos a las federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno y Surfing debido a las crisis internas y alegados malos manejos financieros.

SEPA MÁS

Relación

El ex ministro de Miderec que nunca el deporte había tenido una mejor relación que la que se observa ahora con la gestión del presidente Luis Abinader.

Resultados

Resaltó que de las 15 medallas olímpicas que acumula la República Dominicana en su historia, ocho, una más que la mitad, se conquistaron en los cuatro año de su gestión en Miderec.