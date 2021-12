Usaron armas de alto calibre en secuestro del periodista haitiano Gálvez

Yasmel Corporán

yasmel.corporan@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Alrededor de las 5:45 de la tarde del pasado sábado 27 de octubre, el periodista haitiano Alexander Gálvez transitaba cerca del Aeropuerto Internacional Tousssaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití.

Nunca imaginó que desde ese instante viviría uno de los episodios más traumáticos de su vida, cuando fue detenido por ocho hombres encapuchados con el propósito de secuestrarlo.

Según relató, los hombres miembros de la banda “400 Mawozo” se desmontaron de una camioneta Land Cruiser de placa diplomática. Cuatro de ellos le apuntaron con armas largas, ordenándole insistentemente “no te muevas, haz todo lo que te digamos, sino te matamos”.

Consciente de que estaba viviendo uno de los tantos actos delincuenciales que ha tenido que reportar debido a su oficio, Gálvez contó que fue vendado y amarrado por varias horas, hasta ser llevado hasta donde permaneció por los siguientes nueve días.

El periodista describió el sitio como “un campamento fuertemente armado y sin señal”. Asimismo, destacó que el lugar estaba fuertemente custodiado por decenas de hombres armados con pistolas, metralletas y otros instrumentos capaces, según él, de derribar un avión.

“No me dieron golpes, me daban comida dos veces al día y me permitían bañarme cada 24 horas”, continuó. Pese a ello, las condiciones a las que fueron sometidos él y las otras ocho personas con las que compartió cautiverio, eran precarias. El cuarto donde los tenían recluidos carecía de ventilación e iluminación.

Gálvez aseguró desconocer las razones por las que fue secuestrado. Sin embargo, sospecha que pudo deberse a que su jefe en Haití había sido raptado por la misma banda hace un mes e intuye que su cercanía con él pudo haber sido uno de los motivos.

Rescate

Los pandilleros exigieron en rescate a la familia del periodista de 50, 000 dólares. “Se pusieron en contacto con mi hermano y exigieron una recompensa pero en ese momento no podíamos revelarlo”, dijo Esther, la hija de Gálvez. No obstante, no pudieron reunir la cantidad solicitada y terminaron liberándolo el pasado domingo.

El domingo pasado, el periodista fue liberado por la banda y finalmente pudo reunirse con su familia.

Tras su liberación, Gálvez aseguró que varias personalidades del gobierno dominicano solicitan hablar con el presidente Luis Abinader “para decirle con quien tendrá que hablar porque en Haití no hay autoridad ni futuro”.

Amedrentados

Sobre los riesgos a los que se exponen sus colegas en Haití, manifestó que “el periodista no puede hablar lo que sabe, debe mentir, y yo no me acostumbré a eso, por eso tuve que emigrar”

Aseguró que varias personalidades del gobierno dominicano se han puesto en contacto con su familia con intenciones de ayudar, sin embargo no ha podido concretar reunión con ninguno de ellos.

CIFRAS

Común.

Los secuestros indiscriminados se han convertido en algo habitual en Haití y se han disparado en los últimos meses, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, ocurrido el 7 de julio.

Peligro.

El Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos ha contabilizado 803 secuestros entre enero y finales de octubre, incluyendo a 54 extranjeros de cuatro países. EEUU clasifica a Haití en la zona roja de peligrosidad y desaconseja a sus ciudadanos viajar al país.