Milton Morrison dice no se ha aumentado salario en EDESUR

Santo Domingo, RD

El director general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), Milton Morrison, negó que se haya aumentado el salario, y dijo que devenga el mismo monto que cuando asumió el cargo hace un año y tres meses.

Dijo que la administración pasada cobraba 575 mil pesos al mes, mismo monto que él devenga hasta el momento.

Dijo que él no tiene la potestad para aumentarse el salario, ya que eso lo hace el consejo unificado de las empresas distribuidoras.

“Yo no he realizado un primer viaje pagándome viáticos ni boletos de la empresa, segundo, el vehículo que yo utilizo, el 95 por ciento de las veces que ando es un vehículo de mi propiedad, no de la empresa, y no recibo ningún tipo de compensación por usar mi vehículo que llegué con él al momento de asumir la posición”, dijo Morrison al aclarar la situación en el programa radial Rumba de la Mañana.

Dijo que el almuerzo que consume en la empresa todos los días los costea con sus recursos y que cuando llegó al puesto rechazó la tarjeta destinada para gastos de representación, por valor de 50 mil pesos y que manejaba la administración anterior, y que hizo lo mismo con la asignación para combustible.

“Yo no recibo beneficios extras en Edesur, porque lo que yo estoy haciendo es trabajando, comprometido con este país”, insistió.