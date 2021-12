Mireya fue desalojada del lugar donde hoy fue inaugurado Paseo del Río y aun no es indemnizada

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Hace más de dos años que la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), encargada del proceso de desalojo e indemnización que se lleva a cabo en los sectores de La Cienega y Los Guandules para la construcción del Nuevo Domingo Savio, desbarató y desalojó la casa a Mireya Brito, una madre soltera de tres hijos.

El techo de Brito, el cual había sido el resultado de sus esfuerzos trabajando en casas de familia, estaba ubicado justo en el tramo donde fue inaugurado la primera etapa de la “obra principal” de ese proyecto, la avenida Paseo del Río. Sin embargo, Brito aún aguarda por el pago de su vivienda propia.

“Esa casa yo la construí con mucho esfuerzo, me costó mucho trabajo en casas de familia para yo poder levantar mi casita, pero me la desbarataron y en estos dos años y medios aún no me han dado ni un peso, no entiendo la razón”, cuenta Brito al equipo de LISTÍN DIARIO que se acercó a conversar con ella.

La señora narra que como ya no puede trabajar, el padre de sus hijos tuvo que “ayudarla” y le cedió un pedazo de su vivienda para que ella se aloje mientras la URBE le “resolviera”, lo que parece nunca sucederá, de acuerdo con sus palabras.

“Yo cada vez que voy lo único que me dicen es que la cotización de mi casa no ha llegado, entiendo que quizás el primer año sea así, pero ya vamos para casi tres años y yo sigo esperando que me den algo, para yo poder conseguir algo para mí y mis hijos”, expresó Brito cuyas únicas esperanzas radican en que el presidente Luis Abinader reciba su denuncia y haga “algo al respecto”, ya que con la URBE, “perdió la fe”.

“Mi casa vale más de 40,000 pesos”

Precisamente la URBE le dio solamente 15 días a José Aníbal de los Reyes para que encuentre un espacio donde vivir pero al contrario de la situación de Mireya, a él si le ofrecieron una cantidad de dinero para completar su movimiento.

Sin embargo, José Aníbal expresa que solo son RD$40,000 lo que le están ofreciendo, lo cual no es suficiente para encontrar una residencia para él y sus tres hijos que aún están en edad escolar.

“Yo entiendo que es de madera, yo no exijo que me den millones, yo lo que pido es que me den algo digno para yo poder moverme con mis tres hijos y darles una vivienda, atención presidente Abinader por favor”, expresaba José Aníbal con su letrero, mientras expresaba que no se encontraba en contra de los desalojos.

Tanto Mireya como José se acercaron a los alrededores del acto en donde el Presidente comenzara con el acto que dejó inaugurado el primer tramo del Paseo de Río, Nuevo Domingo Savio.