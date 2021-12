Sigue la inconformidad con el pago a desalojados en Nuevo Domingo Savio

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Minutos antes de que el presidente Luis Abinader comenzara con el acto que dejó inaugurado el primer tramo del Paseo de Río, Nuevo Domingo Savio, en el sector Los Guandules, varios de los residentes de la zona se acercaron a los alrededores para protestar por el manejo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) con el pago de las familias que ocupaban las casas que fueron desalojadas y desplazadas para dar paso al inicio del proyecto.

Desde inquilinos hasta dueños de las casas han mostrado inconformidad con lo ofrecido por URBE y en muchos casos, aseguran, desbarataron sus residencias sin haberle notificado previamente.

Esa fue la situación del señor Eugenio Reyes, de 73 años de edad, quien tenía bajo renta una casa que servía como su único ingreso para su manutención y la de su hija parapléjica.

"Me la tumbaron, de lo que yo mantenía a mi hija y a mí, ese era mi único ingreso porque ustedes saben que a mí a estas alturas ya no me van a dar trabajo, pero yo trabajé más de 50 años para eso y esta gente de abusadores me la quitaron sin prometerme nada, luego me enteré por parte de un amigo que me tenían dique 250,000 pesos que tampoco me los han dado", narró Reyes mientras se dirigía con su pancarta hecha con un pedazo de cartón y escrita con marcador negro, en protesta por la situación hacia donde el presidente haría acto de presencia con la esperanza de que su reclamo fuera escuchado.

Reyes cuenta que llevaba más de 50 años con su hogar y hace varios decidió rentarla para de esa manera poder subsistir. La casa de dos niveles albergaba varias familias a las cuales también les prometieron unos RD $400,000 pero desconoce si se los entregaron.

En Apoyo

En contraste con los anteriores, también se dieron cita en los alrededores varias personas con pancartas como muestra de apoyo al proyecto.

Con letreros serigrafiados que decían "Ya tenemos donde ejercitarnos", "Gracias señor presidente" y "En Los Guandules apoyamos esta obra", el grupo rodeó el perímetro de donde se celebraba el acto.

Este lunes se llevó a cabo la inauguración del primer tramo del denominado "Paseo del Río". Hasta el momento se desconoce cuándo estaría siendo inaugurada la segunda etapa del proyecto.