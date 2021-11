Pamela, una niña sin ojos que su piel se descama cada día

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Pamela fue amada desde su primera patadita en el vientre. Nació en febrero del 2020, luego de un ges­tación normal, sin ningu­na complicación y con la alegría de su madre por la dicha de que Dios le bendi­jera con una nueva vida en su ser.

Pamela nació sin ojos y cada día su pequeña piel se cae a pedazos sin que sepa la razón. Necesita ser llevada a Alemania para una prueba que determine qué le produce este raro mal en su cuerpecito que aún está en proceso de for­mación, pero su familia no tiene recursos.

“A medida de que mi be­bé crece más se agudiza su problema, para nosotros todo esto fue una total sor­presa”, cuenta Pamela Ra­mírez, madre de la niña.

Su mamá es maestra y su padre camarero, ella tiene dos hermanitos de 10 y 4 años, y las condicio­nes en las que vive le impi­den que su salud avance, a pesar de los esfuerzos so­bre humanos de sus pro­genitores, la pequeña Pa­mela necesita ayuda de buenos samaritanos.

La bebé es alérgica al ca­lor, al polvo, a la hume­dad, a la lactosa y a otras cosas más. “A veces uno cree que ya se durmió y cuando revisa su cama es­tá llena de sangre.” dice su abuela, doña Fila.

Su vivienda

La casa donde vive no está en condiciones aptas para el desarrollo de la menor, por­que su estructura techada de zinc oxidado y sujeto en­tre enlates con piedras. Pa­redes a medio terminar con varillas sueltas, ese el pa­norama que presenta la vi­vienda de la infante.

“Nosotros lo que tenemos es un abanico, yo vivo en un anexo que heredé con la muerte de mi papá, an­tes de ella nacer acondicio­namos como pudimos, pero nunca esperamos que todo se diera de esta manera” ex­plicó la madre de Pamela.

“Si más personas nos cola­boran, nuestra hija tendría mejores posibilidades de sa­lir adelante”, pidió la señora con un nudo en la garganta.

“En calidad de padres he­mos hecho hasta lo imposi­ble, me duele ver como se desespera, cuando intenta caminar y choca, en la no­che no dormimos. Pero yo nunca me voy a cansar de luchar por mi hija”, añadió la madre.

Sus médicos

El recorrido de los médicos que han tratado al infante va desde alergólogos has­ta genetistas. Pamela nece­sita ser llevada a Alemania para que el laboratorio Cen­togene, pueda realizarle las pruebas de lugar y poder comprobar cuál enferme­dad le aqueja y como poder abordarla, así hacer sus días más llevaderos.

“La paciente nació sin glo­bo ocular, escucha, pero no ve. Ha tenido que pasar por manos de varios colegas pa­ra ver cómo podemos co­menzar a darle tratamien­to”, explicó la pediatra Silfa de San Pedro de Macorís.

Batallando desde que nació

“La primera vez que la vi fue hace un año, en ese en­tonces la niña presentaba lesiones en la piel, por lo que de inmediato se le rea­lizaron pruebas analíticas y se le asignó un tratamiento. Oftalmología ya la estaba tratando”.

Las pruebas analíticas arrojaron como resultado que las lesiones eran pro­ducto de una bacteria.

Cuando se detectó esa bac­teria presentó mejoría, pe­ro el cuadro de dermatitis tiempo después empeoró.

“Los dermatólogos que la hemos atendido coincidi­mos en que podría tratarse de dermatitis atópica, pe­ro para poder confirmar el diagnóstico se requiere de un estudio más profundo y preciso que determine las causas que están provocan­do esa reacción.

Ese estudio se debe hacer en Alemania y en realidad es bastante costoso. Mien­tras ese estudio no se reali­ce, la niña debe seguir bajo monitoreo, tratamiento e in­vestigación”, comentó la ga­leno Amiramis Hernández.

¿Cómo se puede colaborar?

Para colaborar con Pamela puedes ingresar a la página de Jompéame.com y apor­tar a esa causa y a otras. La impulsora de

es Katherine Motyka, quien junto con su equipo a través de la fundación se dedica a cambiar la vida de quienes acoge.

“Nosotros nos dedicamos a la recaudación de fondos en todo el país desde per­sonas en estado de pobre­za extrema, condiciones de salud y viviendas en mal es­tado. En el caso de Pame­la que tiene una condición aún desconocida y la cual necesita tratamiento y a es­to se suma el estado de su vivienda, todo el que quie­ra aportar puede dirigirse a nuestro Instagram o la pá­gina web y ahí están todos los datos”, explicó Katheri­ne Motyka, fundadora de Jompéame.comesta iniciativa