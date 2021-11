Desde este lunes debes tener estas vacunas para entrar a Estados Unidos

Redacción Digital

Washington, Estados Unidos

A partir de este lunes entra en vigencia la medida que fue implementada por Estados Unidos para que inmigrantes entren a su territorio. Dentro de las disposiciones establecidas para frenar la pandemia del coronavirus se estableció que cada viajero debe tener al menos dos dosis de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas aceptadas para ingresar a territorio estadounidense son las de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Moderna.

Además de presentar una tarjeta de vacunación completa con al menos dos dosis, los viajeros deberán presentar una prueba negativa de PCR o de antígenos, hecha con 72 horas previa a su fecha de salida.

No será necesario que los menores de edad presenten tarjeta de vacunación, pero aquellos entre 2 y 18 años si deberán presentar una prueba negativa.

No vacunados

Aquellos ciudadanos y los residentes permanentes que no estén vacunados deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada como máximo 1 día antes de su viaje,

"Si estás completamente vacunado, tendrás la posibilidad de hacerte el test tres días antes; mientras que para los no vacunados ese test negativo tiene que haberse hecho inmediatamente antes" del vuelo.

Los extranjeros que no sean residentes permanentes en Estados Unidos y no estén vacunados no podrán entrar al país, con algunas "excepciones muy limitadas", explicó la Casa Blanca y el Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).