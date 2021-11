Pacheco pide al Gobierno estar pendiente del personal diplomático en Haití

Paul Mathiasen/Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

El presidente de la Cámara de Diputado, Alfredo Pacheco, exhortó al Gobierno a poner los “ojos” encima al personal diplomático en Haití, ante cualquier situación problemática que pueda generarse en el país vecino.

Pacheco advirtió que debido a la situación que actualmente atraviesa Haití, las medidas tomadas para controlar la migración han sido correctas.

En ese sentido, Pacheco dijo que hay que seguir tomando medidas para salvaguardar a los dominicanos.

“Hay que empezar a evaluar donde están todos los dominicanos, para que ante cualquier situación de mayor deterioro que es lo que se avizora en Haití, podamos evacuar a los dominicanos para nuestro territorio”, dijo el legislador.

Asimismo, respondió las declaraciones del canciller haitiano, Claude Joseph, quien dijo que la República Dominicana vive un "aumento de la delincuencia", indicando que el Estado haitiano no tiene condiciones de criticar a nuestro país y agregó que esa nación siempre ha tenido líderes desaprensivos y por ello no han podido “construir una verdadera patria con gobernabilidad”.

De ese mismo modo, aseguró que Joseph no ha mostrado la capacidad de ponerse de acuerdo para poder organizar un sistema que sea viable, y posibilite la vida diaria de su país.

Verja y secuestros

Por otro lado, Pacheco pidió agilizar la construcción de la verja perimetral en la frontera, ante cualquier hecho que pueda producirse en territorio haitiano y ponga en riesgo a la República Dominicano.

“El tema de la verja perimetral yo entiendo que debe agilizarse, porque en cualquier momento en Haití pueden producirse hechos que no estamos esperando y debemos estar preparados”, expresó.

Ante este hipotético escenario, el presidente de la Cámara Baja manifestó que el país “no puede quedarse de brazos cruzados”, al tiempo que denunció una “gran cantidad” de secuestros de dominicanos en Haití.

“El país, la República Dominicana, no puede quedarse de brazos cruzados cuando hoy tenemos una gran cantidad de dominicanos que están secuestrados allá, que tal vez no son tan famosos como lo norteamericanos y por eso la comunidad internacional no le da cobertura” denunció Pacheco.

De igual, legislador oficialista dijo que conoce varias personas de su demarcación que han sido secuestrados en territorio haitiano, pero que “se quedan callados” al tratarse de situaciones en las cuales se exige el pago de un rescate y que esta, junto a otras situaciones, lo llevan a respaldar las medidas del gobierno para regular la migración haitiana.

“En Haití se han cortado los suministros, las bandas se han hecho cargo de la gobernabilidad de las diferentes provincias… entonces una situación así yo pienso que puede ser insostenible al punto de que puede estallar cualquier situación y los dominicanos tenemos que estar preparados”, afirmó.