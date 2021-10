Reinaldo Pared Pérez, la historia de un político consagrado al PLD

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Fue en el 1975, según sus datos biográficos, que Reinaldo Pared Pérez ingresó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Tenía 19 años. Ingresó como circulista, la posición base de todo peledeísta por esos años y en su trayectoria política llegó hasta la secretaría general, la posición más importante de los morados llevando la vida y el día a día del partido.

En ese comienzo, en su comienzo, el PLD solo tenía 2 años de fundado, un líder fuerte y un millón de sueños para “completar la obra de Juan Pablo Duarte”. En ese camino de 46 años de vida partidaria el dirigente político fue desplazándose entre todos los cargos de la entidad, hasta convertirse en delegado político, en regidor, senador y la voz primera en defensa de su partido.

Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez nació el 25 de septiembre de 1956. Murió anoche, 28 de octubre.

Fue regidor del Distrito Nacional entre 1986 y 1994. Fue vocero de su partido en esos últimos cuatro años. Fue delegado político de los morados ante la Junta Central Electoral y desde entonces mostró su carácter y firmes posiciones.

De carácter fuerte ante los microfonos y de una relación afable fuera de cámaras, Pared Pérez vivió con una intensidad inusitada los últimos 20 años de la política dominicana.

Fue diputado entre 1996 y 1998, ocupando la posición dejada por Danilo Medina, quien renunció para pasar al gobierno con el triunfo de Leonel Fernández. Luego fue electo en el 1998 y permaneció en la cámara hasta el 2002.

El dirigente ingresó a las filas del comité político del PLD en el 1998, donde mantuvo hasta comienzos de este año.

Fue elegido como secretario general del expartido oficialista en 2001 y en el 2006 fue elegido como senador por la capital dominicana y luego presidente del Senado.

Fue secretario general del PLD por 19 años.

En su dilatada carrera política aspiró a la presidencia de la República en dos ocasiones. Primero en el 2016, retirándose para apoyar a Danilo Medina en su reelección. Y luego en el 2019.

Esa última vez fue previo a las primarias del seis de octubre de 2019 y argumentó su renuncia denunciando "una clara intervención de una gran parte del gobierno” que estaba actuando en favor de otro precandidato, algo que "provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo" y que "afecta en los más hondo a nuestra dignidad", haciendo clara alusión al apoyo del entonces presidente Danilo Medina y sus seguidores al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Justo en esas primarias, el PLD vivió el inicio de la peor de sus crisis políticas que resultó en la partida de Leonel Fernández, con quien tenía un lazo de amistad, y con quien compartió la dirección del partido morado en sus mejores años de triunfos electorales.

A pesar de su disgusto en el 2019, Pared Pérez decidió mantenerse en ese partido y apoyar la candidatura de Gonzalo, sin importar las declaraciones sobre la competencia injusta.

Problemas de salud

Pared Pérez estuvo bajo tratamiento médico desde principios de marzo del año 2020. Le fue confirmado el diagnóstico de un tumor cancerígeno y desde entonces fue sometido a un proceso intenso de quimioterapia, radioterapia y finalmente la cirugía que se realizó el 1 de julio en el New York Prebisterian Hospital y por esa razón a principios de este año 2021 anunciaba que no aspiraría a repetir en su cargo de secretario general del expartido oficialista y solicitó su exclusión del comité político debido a que sus condiciones de salud le dificultarían realizar esa labor.

“Mi estado de salud se ha visto demasiado afectado por lo que el tren de mis actividades y acciones que siempre he llevado a cabo en lo personal, en lo político y en lo profesional han tenido que disminuirse de manera considerable rayando prácticamente en lo nulo”, dice la carta enviada por Pared Pérez en la que comunicaba su decisión de distanciarse de la vida política.

Pared Pérez apareció dentro del listado de los 32 miembros del comité político que aspiran a ser ratificados durante las elecciones internas. Y sin embargo otra vez volvió a pedir que le excluyeran, que su condición de salud no se lo permitía.

“Al compañero Reinaldo se le convenció pero luego éste me llamó y me dijo que sus doctores le habían dicho que tenía que alejarse de todo lo que le cause estrés”, explicó al comité central del PLD Danilo Medina, entonces elegido como presidente de los morados.

En ese torneo interno, se sometió a la plenaria del Comité Central, que el hasta ese momento secretario general de la organización, Pared Pérez, fuera declarado como Secretario General Ad Vitam del PLD, lo cual fue aprobado a unanimidad.

Y así se despidió. Como secretario general para toda la vida de su Partido de la Liberación Dominicana.