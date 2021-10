Pruebas PCR atraen más personas que la vacuna

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello refleja la gran realidad ante la situación por el Covid -19 en estos momentos: son más los que van a hacerse prue­bas PCR que los que van a vacunarse.

En el centro de vacuna­ción de este hospital cerca de las 11:00 de la mañana solo había nueve personas, de las cuales, en su mayoría, iban a aplicarse la primera dosis. En tanto, en el área co­locada al lado, donde se rea­lizan las pruebas para detec­tar el virus, hacían la fila más de 15 personas.

Una señora que trabaja en el hospital pasó por aquí y empezó a decirle a la gen­te “Hay brote, brote, bro­te”. Una muestra de ello es que en este centro médico la cantidad de pruebas que se están haciendo ha ido en aumento en el último mes. Antes, se hacían 150 prue­bas diarias y por ser tantas, se colocaban citas. Después, la demanda empezó a dis­minuir, pero nueva vez es­tá aumentado significativa­mente, según dejó saber una enfermera, pues la deman­da actual es de casi 100 prue­bas al día.

Es importante aclarar que no todas las personas que re­curren al Moscoso Puello para detectar el Covid son porque tengan los síntomas. Ahora se pide la prueba Covid para ir de viaje, hacerse operaciones o algún procedimiento médi­co.

Al mediodía de ayer, 62 personas habían ido a vacu­narse a este hospital.

Aracelis se colocó su segun­da dosis luego de que habían pasado tres meses de la pri­mera. Ella se atrasó porque te­nía miedo, ya que la primera dosis le “tumbó el brazo” y le dio varios síntomas. Sin em­bargo, acudió ahora al Mos­coso Puello motivada por la disposición estatal de presen­tar la tarjeta de vacunación para ir al supermercado, las tiendas y otros lugares.

Francisco se fue a colocar su segunda dosis. Al pregun­tarle cuándo se puso la prime­ra, contestó “uuuuf”, resaltan­do que el “dominicano es así”, al hacer referencia a la obliga­toriedad de presentar tarjeta de vacunación en los estable­cimientos públicos.

Un señor se encontraba en el área de vacunación, pero realmente lo que haría allí es buscar los resultados de una prueba PCR para su hija a la cual le dio un derrame cere­bral y debe ser operada de emergencia, siendo un requi­sito presentar un resultado negativo de Covid.

Escasa presencia

En el centro de vacunación del Centro Olímpico Juan Pa­blo Duarte existía esta misma situación. Starlin Mariano, encargado de esta área, dijo a Listín Diario que los lunes y martes pautan cómo será la asistencia de ciudadanos pa­ra vacunarse. Por lo tanto, al parecer esta semana irá “muy floja” porque pocas personas habían ido al lugar, siendo la mayoría los de la primera do­sis.

En comparación a la sema­na pasada, donde los centros de vacunación estaban re­pletos, este lunes al mediodía pocas personas habían acudi­do al Centro Olímpico.

“Al principio de la semana pasada eran de 500 a 1,000 vacunas por día. Ahora, qui­zás llevamos 50 al mediodía. Con decirte, aumentó la de­manda de primera dosis, an­tes era de tercera dosis”, dijo Mariano.

Para el doctor, la baja se de­be a que la semana pasada las personas recurrieron a vacu­narse debido a la medida es­tatal, por lo que ya quedan menos personas sin la inocu­lación.

En el Centro Olímpico se están realizando también las pruebas PCR.

Centro UASD

En este lugar, antes los asien­tos de los pasillos estaban lle­nos, sin espacio. En la actuali­dad, estas áreas esperan con ansias a los que deseen vacu­narse.

El Centro de Vacunación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) también ha sido escenario de personas que buscan crear una mafia con las tarjetas de vacunación, pues muchos, sin querer inocularse, van al lugar a pedir la tarjeta para poder enseñarla en los esta­blecimientos. Por esta razón, las enfermeras se mantenían alertas.

La encargada del centro, Arsenia Lugo, manifestó que la asistencia a inicio de es­ta semana será muy baja en comparación a la pasada por­que mientras se estaban va­cunando alrededor de 200 personas, a la tarde de ayer, a la UASD habían asistido cerca de 80 personas.

“La asistencia ha estado muy baja, en comparación a los días pasados, que fue masivo (…) Yo no vi noticias anoche, pero por si acaso ¿el presidente o Raquel hablaron de que ya no se va entregar la tarjeta?, digo yo, porque hoy la gente no ha querido venir a vacunarse”, manifestó Lugo.

Vacunas y contagio

La doctora Indira Jiménez, encargada del área Covid del Hospital Moscoso Puello, informó que este lunes había 27 pacientes ingresados por el virus, de los cuales hay siete estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

LOS INTERNOS

Situación casos

De los pacientes ingresados en UCI, hay dos que han presentado mejoría por lo cual serán pasados a sala, pero algunos serán trasladados a cuidados intensivos. “Siempre hacemos la salvedad de que la mayoría de pacientes que están llegando no recibieron ninguna de las dosis de la vacuna o solo tienen una y se descuidaron para colocarse la segunda”, comentó Jiménez