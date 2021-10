Presidente Abinader a dominicanos: “No vayan a Haití que no hay seguridad”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió a los dominicanos no visitar a la vecina nación de Haití ante la ola de criminalidad que los azota.

“Nosotros le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití”, señaló con ímpetu el jefe de Estado y continuó diciendo: “no hay seguridad en Haití, no vayan que no hay seguridad”, haciendo referencia al caso de dos choferes que se encuentran secuestrados en ese país desde principios de octubre.

El jefe de Estado trabaja con los organismos necesarios para traer a los dominicanos de regreso, sanos y salvos, así como también aseguró que el gobierno ha estado dando seguimiento al caso por vías diplomática, a pesar de que la compañía que trabaja con los dos conductores retenidos en Haití no se ha pronunciado ni ha solicitado ayuda.

Asimismo, el primer mandatario manifestó que ha estado actuando con la comunidad internacional para que las fuerzas policiales de Haití reciban un acompañamiento que les permita recobrar el control y el orden de esa sociedad.

En tanto que la seguridad fronteriza ha sido reforzada, según Abinader.

El pasado 16 de octubre, la banda 400 Mawozo secuestró a 17 miembros de un grupo misionero estadounidense, entre los que hay un canadiense y un conductor haitiano. Por el rescate de cada uno ellos están solicitando US $ 1 millón y recientemente amenazaron de asesinarlos si no cumplen con lo pedido.