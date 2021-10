Pacientes que llegaron desde el interior no pudieron entrar a Cecanot por falta de la tarjeta de vacunación

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

“Yo vengo de más para allá de Santiago de los Caballeros y no puedo pagar RD$3,000 más por otro estudio. Yo no puedo, yo no trabajo”, era el clamor de una señora en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante, Cecanot, porque no la dejaban entrar sin la tarjeta de vacunación.

Desde hoy presentar la certificación de la vacuna contra el Covid-19 es el requisito para tener acceso al transporte público y la mayoría de los espacios públicos y privados cerrados, como escuelas, bancos, hospitales, supermercados y otros.

Con lágrimas, la dama confesó que no se había inoculado con las dosis correspondientes.

De los que iban a consulta, a recoger estudios o a visitar a sus pacientes, a muchos se les impidió el acceso como fue el caso de la señora Alexandra Casio, quien catalogó de “abuso por las autoridades” lo que se estaba cometiendo en el centro.

“Van a operar a mi padre y le digo que la tarjeta se me quedó, que me dejen pasar y si es posible solo a dejarlo y él me dice que no voy a pasar”, manifestó Casio, quien se trasladó desde San Pedro de Macorís.

“Debieron difundir la información o permitir que uno entre hoy y ya uno sabe”, agregó Casio.

Evelina De la Cruz es otra dama que fue parada en la puerta y por no tener su tarjeta de vacunación no pudo entrar al centro hospitalario.

“Yo vengo de Villa Mella y en la Ovando fue que me di cuenta que me faltaba la tarjeta, entonces no puedo estar gastando pasaje, yo trabajo y este es mi tiempo”, Evelina De la Cruz.

Habían circulares pegadas en las pareces del referido lugar en el que se leía la nueva disposición del gobierno central.