Lo de Fuerza del Pueblo es una reacción de temor según el PLD

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, exclamó que las declaraciones realizadas por un dirigente de Fuerza del Pueblo señalando que el expartido oficialista estaba "desafiando" las leyes electorales, no son más que "reacciones de temor".

"La opinión de la Fuerza del Pueblo ustedes tienen que verla como una de preocupación por el impacto que ha tenido la salida de los compañeros Abel Martínez, el compañero Francisco Domínguez Brito y ahora el lanzamiento de la compañera Margarita que han dicho públicamente que aspiran a ser presidentes, eso es una reacción de temor porque están preocupados por la buena receptividad que han tenido estas propuestas", argumentó Díaz.

El suplente de delegado del PLD ante la Junta Central Electoral (JCE) argumentó que no están desafiando ni violando las leyes electorales y que estuvieron conversando con los miembros del pleno del órgano electoral sobre las ambigüedades de las mismas.

"La ley realmente tiene ambigüedades que ahora con la reforma serán resueltas, pero la vigente actualmente no regula lo que tiene que ver con las aspiraciones mientras no son precandidatos como tal, el derecho que tiene cada persona al decir que aspiran a ser candidatos presidenciales no lo prohíbe la ley", añadió Díaz.

Más temprano, el dirigente y vocero de Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, manifestó que el expartido oficialista está desafiando las leyes al dar el anuncio de que iniciarían a promocionar a sus precandidatos a la presidencia.

La JCE llamó a los partidos y a aquellos que aspiren a candidaturas para las elecciones generales del año 2024 a “cesar” en lo inmediato las actividades proselitistas en razón de que, de conformidad con las ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la 15-19 de Régimen Electoral, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado.

Mediante un comunicado de prensa, el pleno del órgano electoral, encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, advirtió que en caso de que se mantengan con esas actividades aplicarán las penalidades que establece la ley de Partidos.