Milagros Germán promete luchar en Cultura contra burocracia y "la marginación de un sector por otro"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

“Después de tanto hablar en mi vida y un año casi callada, como que vuelvo a hablar como Milagros Germán”, expresó la mañana de este lunes “La Diva” en su acto de juramentación como ministra de Cultura.

La comunicadora fue designada en el cargo por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de septiembre, tras haber sido directora de Comunicaciones de la Presidencia por poco más de un año.

En el acto, Germán admitió que cuando el mandatario la invitó a formar parte de su gestión gubernamental se asustó.

“Cuando el presidente Luis Abinader me invitó a acompañarlo en este mandato no lo dudé, confieso que me asusté pero de igual forma me sentí retada”, expresó.

Agradeció a Abinader por haber depositado su confianza en dos ocasiones en ella.

“La que me convoca hoy es una labor que prometo ejercer con gran pasión, con ilusión, humildad, entereza y con un sentido de responsabilidad a toda prueba”, manifestó.

Asimismo, prometió que su gestión le prestará atención a todas las ramas de la cultura y asumió esa responsabilidad como su norte.

La nueva ministra enfatizó en que trabajará por superar debilidades de la institución, tales como las luchas internas, la burocracia extrema, la marginación de un sector por otro y la disfuncionalidad.

“Cuenten conmigo, vengo aquí para ser su aliada (…) Vamos a seguir fortaleciendo nuestra cultura”, concluyó.

Al finalizar su intervención, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, la abrazó. Junto a ella también estuvo el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Su nombramiento

Un día después de su nombramiento, Germán se despidió de sus funciones a través de Twitter con el siguiente mensaje:

"Hoy me tocó a mí ser parte de las noticias. Gracias presidente Luis Abinader por la designación como ministra de Cultura, un rol que asumiremos con el compromiso de hacer cumplir su visión de una República Dominicana que impulsa el desarrollo cultural", expresó.

La comunicadora sustituyó a Carmen Heredia, quien ahora pasa a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales desde el Palacio Nacional.

Tras la salida de Germán de la Dicom, Abinader eliminó la institución, así como la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica (Diape) y la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia, para centralizar la estructura de comunicación del Poder Ejecutivo en el Sistema de Comunicación Gubernamental.