Rosalba Ramos: "El país necesita recursos para continuar enfrentando crímenes"

Santo Domingo, RD

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, consideró que el Ministerio Público se verá afectado por reducción de presupuesto para 2022, acción que provocaría un impacto negativo frente a “los retos que enfrenta para el combate de la delincuencia en la República Dominicana”.

“La Fiscalía del Distrito ahora mismo está presentando un déficit importante de fiscales y de personal administrativo; la inversión en la justicia no puede seguir saliendo como un gasto, no se puede tener una policía, una justicia, un Ministerio Público que no esté acorde estos tiempos”, señaló la fiscal Ramos durante una entrevista en el programa “Encuentro Extra” que se difunde los sábados por Color Visión.

Ramos dijo además que el país sufre delitos de alta tecnología, sicariato y crimen organizado que necesitan personal humano y recursos económicos para poder ser enfrentados y destruidos.

Indicó además que la ausencia de los recursos humanos y financieros debilitan al Ministerio Público, el cual ofrece servicios al usuario, así como también necesitan continuar especializando a los fiscales, jueces e, incluso, policías, quienes son “el brazo operativo” que llevan las investigaciones con el apoyo de la Fiscalía.

Seguridad ciudadana

Ramos aseguró que la Fiscalía está muy preocupada por los temas de seguridad ciudadana y califica la iniciativa de “Mi Barrio Seguro”, desarrollada por el presente gobierno, como una que está produciendo resultados, los cuales “se están viendo”.

“Cristo Rey era un área que nos preocupaba muchísimo, porque los números que tenían que ver con los casos comunes y con violencia de género eran sumamente elevados”, mencionó sobre el sector donde se encuentra la fiscalía comunitaria más grande y que cuenta con cinco fiscales, de los cuales dos trabajan en violencia de género y tres se encargan de los casos comunes.

La fiscal del Distrito agregó que las altas cifras de criminalidad y violencia de género en ese sector no son problemas de ahora, sino que llevan bastante tiempo sucediendo y no se resuelven solamente con buena voluntad, “tiene que haber estrategias para trabajar y los recursos”.

Contrario a Cristo Rey, en La Zurza hay muchos delitos que están en cifras negras, es decir, que las personas no van a denunciar, según la fiscal.

Desarme de la población

Al referirse a las propuestas que procuran el desarme de la población, señaló que esta iniciativa es una oportunidad para el que no está en regla o para el que legalmente no debe portar un arma tenga la posibilidad de entregarla sin ninguna consecuencia jurídica.

“Usted debe cumplir con unas condiciones para el desarme de la población que ha venido con las armas que son ilegales, así como un delincuente o una persona de cuestionable reputación no debe tener un arma ilegal, usted que se dice llamar Esther tampoco debe tenerla, si no lo hace bajo los términos de penados por la ley”, agregó.

Violencia contra la mujer

Ramos entiende que desde la Fiscalía deben comenzar a cambiar cómo se aborda la violencia contra la mujer.

Actualmente están impartiendo charlas a hombres enfocadas en soluciones reales y no directamente en teorías sobre la violencia de género.