La Clínica Cruz Jiminián saturada de pacientes sin dosis de vacunas

Santo Domingo, RD

El doctor Anto­nio Cruz Jimi­nián, sobrevi­viente al Covid cuando no se había creado la primera va­cuna contra ese virus, infor­mó ayer que su clínica está saturada de pacientes con el virus, sobre todo jóvenes, todos sin vacunar.

Citó el caso de dos per­sonas fallecidas en los últi­mos dos días en su centro, una con comorbilidad, ma­yor de 60 años, y un joven de 24 años que siempre es­tuvo renuente a inocularse.

“Teníamos 29 camas al momento del pico de la pandemia, al ver que ha­bían disminuido los inter­namientos en mayo eran ocho y se mantenían ingre­sados entre cinco y seis, pe­ro en septiembre se elevó a 14 y 15 camas y ahora no tenemos capacidad para nuevos ingresos”, expresó al indicar que de continuar así aumentarían las camas.

Los fallecidos y pacientes críticos no se han vacunado

El filántropo casi supli­có a las personas que se va­cunen contra el Covid-19. “Esto es una realidad. Las vacunas funcionan, no son un invento, no sean tontos, vacúnense”, agregó el fa­cultativo.

Insistió en que los pa­cientes vacunados no han requerido internamientos y que solo mueren los que no se han inoculado, incluso con una sola dosis no han fallecido.

Destacó que han atendi­do a muchos pacientes jó­venes, algunos de ellos han requerido intubación, por falta de la vacuna.

Ocupación camas

Ayer el boletín epide­miológico 561 del Mi­nisterio de Salud Públi­ca indicaba que hay 473 pacientes covid ingresa.