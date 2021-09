El Torito llama mediocres a quienes detrás de un celular "expresan todo lo que se les ocurra"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El senador por el partido Revolucionario Dominicano (PRM) de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, (El Torito), intervino en la sesión de este martes tras mecionar su nombre en la Operación Falcón y llamó mediocres a quienes “detrás de un celular” escriben para expresar todo lo que se le ocurra.

Su reacción se produjo luego de que se filtrara el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Falcón, donde figura el nombre del también cantante describiendo una llamada telefónica que sostuvo con uno de los involucrados en el caso.

Dijo que su familia junto a él han vivido una “envestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra, todo lo que piensen sin investigar, sin preguntar sin saber si tiene hijos, ni si su madre esta viva”.

Reveló que su única intencón al ingresar a la polítca fue por defender a los humildes de su pueblo.

“A mi me dijeron muchas veces no te metas a la política, tu no das para eso, quédate en tu música, y yo por defender a mi pueblo, a los humildes, decidí pagar el precio de enfrentar a los mediocres y los que están llenos de odio”, acotó afligido.