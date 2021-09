Especialista sugiere estudio para determinar causas por la que un grupo no se ha vacunado

Santo Domingo, RD

Un estudio que determine el tipo de población, los grupos de edades y las razones por la que una parte de los dominicanos adultos no se han vacunado contra el Covid-19, fue propuesto por el especialista en vacunas, José Brea del Castillo.

Entiende que esos resultados son fundamentales para entender y determinar las estrategias que se deben desarrollar para motivar a la inmunización de los que aún no se han colocado la primera dosis y a completar el esquema en aquellos que completado el plazo establecido no lo hacen.

La sugerencia fue hecha por el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología ante la baja presencia de personas que registran los centros de vacunación instalados en el país dentro del Plan Nacional de Vacunación, pese a las diferentes facilidades que se han estado desarrollando para facilitar el acceso.

Dijo que si no se hace un diagnóstico de la causa por la que parte de la población tiene desconfianza o rechazo no se puede trabajar en revertir esa posición y estimular a vacunarse.

Brea del Castillo dijo que también se pueden tomar medidas de privilegios al que está vacunado, porque no se puede depender del que no se ha ido a vacunar para las actividades regulares, que no se pueda asistir a un lugar público, el año presencial de clases pueda impactar negativamente.

Hasta el pasado 9 de septiembre, los datos preliminares del portal VacunateRD, indican que se han aplicado 11, 414,350 dosis de vacunas contra el Covid-19 desde febrero pasado a la fecha, de las cuales 5, 899,155 corresponden a primera dosis; 4, 744,602 personas tienen completa las dos dosis y 770,593 se han colocado la dosis de refuerzo o tercera dosis.

Durante los primeros seis días de este mes en el país se colocaron 119,388 nuevas dosis de vacunas contra el virus, de las cuales 37,733 corresponden a primera dosis; 38,238 a segunda dosis y 49,417 a tercera o dosis de refuerzo.