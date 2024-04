Tribunal de apelaciones de Nueva York anula condena por violación de Harvey Weinstein en 2020 en el juicio #MeToo

El tribunal más alto de Nueva York anuló el jueves la condena por violación de Harvey Weinstein en 2020 y encontró que el juez del histórico juicio #MeToo prejuzgó al exmagnate del cine con fallos “atroces” e inadecuados, incluida la decisión de permitir que las mujeres testificaran. sobre acusaciones que no formaban parte del caso.

“Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente testimonios de presuntos actos sexuales previos sin cargos contra personas distintas de los denunciantes de los delitos subyacentes”, decía la decisión del tribunal por 4-3. "El remedio para estos errores atroces es un nuevo juicio".

El fallo de la Corte de Apelaciones del estado reabre un capítulo doloroso en el análisis de Estados Unidos sobre la conducta sexual inapropiada por parte de figuras poderosas, una era que comenzó en 2017 con una avalancha de acusaciones contra Weinstein. Sus acusadores podrían verse nuevamente obligados a volver a contar sus historias en el estrado de los testigos.

La mayoría del tribunal dijo que "es un abuso de discreción judicial permitir acusaciones no comprobadas de nada más que mal comportamiento que destruye el carácter de un acusado pero que no arroja luz sobre su credibilidad en relación con los cargos penales presentados en su contra".

En una dura disidencia, la jueza Madeline Singas escribió que la mayoría estaba “blanqueando los hechos para ajustarlos a una narrativa de él dijo/ella dijo”, y dijo que el Tribunal de Apelaciones continuaba con una “inquietante tendencia a revocar los veredictos de culpabilidad de los jurados en casos de violencia sexual”.

"La determinación de la mayoría perpetúa nociones obsoletas de violencia sexual y permite a los depredadores escapar de la responsabilidad", escribió Singas.

Weinstein, de 72 años, ha estado cumpliendo una sentencia de 23 años en una prisión de Nueva York tras su condena por cargos de acto sexual delictivo por practicar sexo oral por la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y violación en tercer grado por un ataque a una aspirante a actriz en 2013.

Seguirá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en 2022 por otra violación y sentenciado a 16 años de prisión . Weinstein fue absuelto en Los Ángeles de los cargos que involucraban a una de las mujeres que testificó en Nueva York.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, dijo inmediatamente después de que se conoció el fallo: "Todos trabajamos muy duro y esta es una tremenda victoria para todos los acusados penales en el estado de Nueva York".

Los abogados de las mujeres que acusaron a Weinstein en el caso de Nueva York no respondieron de inmediato los mensajes del jueves.

Los abogados de Weinstein argumentaron que los fallos del juez James Burke a favor de la fiscalía convirtieron el juicio en "1-800-GET-HARVEY".

La revocación de la condena de Weinstein es el segundo gran revés del #MeToo en los últimos dos años, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a escuchar una apelación de una decisión de un tribunal de Pensilvania que desestimaba la condena por agresión sexual de Bill Cosby.

La condena de Weinstein se mantuvo durante más de cuatro años, anunciada por activistas y defensores como un logro histórico, pero analizada con la misma rapidez por sus abogados y, más tarde, por el Tribunal de Apelaciones cuando escuchó los argumentos sobre el asunto en febrero.

Las acusaciones contra Weinstein, el alguna vez poderoso y temido jefe de estudio detrás de películas ganadoras del Oscar como “Pulp Fiction” y “Shakespeare in Love”, marcaron el comienzo del movimiento #MeToo . Decenas de mujeres se presentaron para acusar a Weinstein, incluidas actrices famosas como Ashley Judd y Uma Thurman. Su juicio en Nueva York generó una intensa publicidad, con manifestantes gritando “violador” afuera del tribunal .

Weinstein está encarcelado en Nueva York, en el Centro Correccional Mohawk, a unas 100 millas (160 kilómetros) al noroeste de Albany.

Mantiene su inocencia. Sostiene que cualquier actividad sexual fue consensual.

Aidala argumentó ante el tribunal de apelaciones en febrero que Burke influyó en el juicio al permitir que tres mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso y al dar permiso a los fiscales para confrontar a Weinstein, si hubiera testificado, sobre su largo historial de comportamiento brutal. .

Aidala argumentó que el testimonio adicional fue más allá de los detalles normalmente permitidos sobre motivo, oportunidad, intención o un plan o plan común, y esencialmente llevó a Weinstein a juicio por crímenes de los que no fue acusado.

Weinstein quería testificar, pero optó por no hacerlo porque el fallo de Burke habría significado responder preguntas sobre más de dos docenas de presuntos actos de mala conducta que se remontan a cuatro décadas atrás, dijo Aidala. Incluyeron pelear con su hermano productor de cine, voltear una mesa con ira y gritarle a los camareros y a sus asistentes.

“Teníamos un acusado que rogaba contar su versión de los hechos. Es un caso de él dijo, ella dijo, y él dice 'no fue así como sucedió'. Déjame contarte cómo lo hice'”, argumentó Aidala. En cambio, los jurados escucharon evidencia del mal comportamiento previo de Weinstein que “no tenía nada que ver con la verdad y la veracidad. Todo era 'es un tipo malo'”.

Aidala también discrepó con la negativa de Burke a destituir a un miembro del jurado que había escrito una novela sobre hombres mayores depredadores, un tema que, según el abogado defensor, se parecía demasiado a los temas del caso de Weinstein.

Un abogado de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que procesó el caso, argumentó que los fallos del juez fueron correctos y que las pruebas y testimonios adicionales que permitió fueron importantes para proporcionar a los jurados un contexto sobre el comportamiento de Weinstein y la forma en que interactuaba con las mujeres.

"El argumento del acusado fue que tenían una relación amorosa y consensuada tanto antes como después de los incidentes acusados", argumentó el jefe de apelaciones Steven Wu, refiriéndose a una de las mujeres que Weinstein fue acusado de agredir. El testimonio adicional “simplemente refutó esa caracterización por completo”.

Wu dijo que la absolución de Weinstein de los cargos más graves (dos cargos de agresión sexual depredadora y un cargo de violación en primer grado que involucra las acusaciones de la actriz Annabella Sciorra de una violación a mediados de la década de 1990) demostró que los jurados estaban prestando atención y no estaban confundidos ni abrumados por las acusaciones adicionales. testimonio.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que alegan agresión sexual a menos que den su consentimiento para ser identificadas; Sciorra ha hablado públicamente sobre sus acusaciones.

El Tribunal de Apelaciones acordó el año pasado tomar el caso de Weinstein después de que un tribunal de apelaciones intermedio confirmó su condena . Antes de su fallo, los jueces del tribunal inferior de apelaciones habían planteado dudas sobre la conducta de Burke durante los argumentos orales. Uno observó que Burke había dejado que los fiscales siguieran presentando “testimonios increíblemente perjudiciales” de testigos adicionales.

El mandato de Burke expiró a finales de 2022. No fue reelegido y ya no es juez.

Al apelar, los abogados de Weinstein solicitaron un nuevo juicio, pero sólo por el cargo de acto sexual criminal. Argumentaron que el cargo de violación no podía volver a juzgarse porque implica una supuesta conducta fuera del plazo de prescripción.