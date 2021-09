Diputado dice que solo le dio "una bola a su amigo", el director de Comunidad Digna detenido por caso Falcón

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Tras haber sido vinculado en la Operación Falcón, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Darío Féliz, reveló que es amigo del apresado Juan Maldonado Castro, suspendido director de Comunidad Digna y que sólo le dio "una bola a su amigo".

El legislador dijo que Maldonado lo llamó y le pidió que lo pasara a buscar y después hicieron una "diligencia política" en el vehículo del diputado.

Sobre esto, especificó que una vez lo pasó a buscar, Maldonado estaba junto a su chofer y que fue este último quien tomó control de su vehículo, mientras que él se sentó en los asientos de atrás.

Poco después fueron detenidos por las autoridades y procedieron al arresto del funcionario suspendido.

"Simplemente se que ellos (autoridades) le estaban dando seguimiento y en ese momento el estaba en mi vehículo, nos paramos y en ese momento nos arrestaron", relató en legislador.

Tras ser detenidos y arrestados, el diputado comentó que le fue retenido su vehículo, su agenda y su teléfono celular, los cuales quedaron en manos de las autoridades del Ministerio Público, pero que por la inmunidad parlamentaria él no fue apresado.

No obstante, dijo que en caso de ser necesario, él va a hacer una declaración en la cual pondrá a disposición su inmunidad para que pueda ser investigado.

"Las investigaciones y las acusaciones que se nos hacen me entero por los medios de comunicación. Por eso el lunes a primera hora voy a estar en la Procuraduría para que la investigación no sea a traves de los medios si no se haga de manera personal", expresó Féliz.

Por otro lado, "Pirrín", como se le conoce en la Cámara de Diputados, dijo que le ha costado "mucho sacrificio" mantener su hoja de vida limpia y que no va a dejar "que nadie me la ensucie".

"Voy a estar presente y dar la cara para defender mi honorabilidad personal. Yo estoy dispuesto a retirar mi inmunidad, a hacer una comunicación y que me retiren la inmunidad hasta que el tema concluya, al menos el mío", comentó.

Además, instó a las autoridades del Ministerio Público quedarse con sus pertenencias retenidas "hasta que se investiguen".

Dijo que todo lo que tiene y ha conseguido "saben de dónde viene" alegando que no tiene nada que ocultar.

"Mis bienes saben de dónde vienen y todo lo que yo tengo tiene una justificación de donde viene y cada chelito que ha entrado a mi cuenta yo puedo justificar de donde viene y cada dinero qu gasto también lo puedo justificar", expresó Pirrín.

"Necesito que la justicia haga su papel y que la justicia pueda determinar si Pirrin, en algún momento, ha tenido algo que ver con alguna de esas personas", manifestó.