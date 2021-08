Proveedores tienen permiso para la reventa de internet

Santo Domingo, RD

La Asociación Dominica­na de Proveedores de In­ternet (Asodopi) aclaró ayer que en el mercado de las telecomunicaciones y especialmente de acceso a internet hoy en día más de 300 concesionarias y revendedores autoriza­dos por el Instituto Domi­nicano de las Telecomu­nicaciones (Indotel), que están compitiendo y ofer­tando sus servicios apega­dos a la Ley 198-98 y regla­mentos afines.

Al responder a una in­formación titulada “Nue­va estafa: Los wiferos y la reventa ilegal de internet”, publicada en este diario a la firma de Ruddy L. Gon­zález, el secretario general de Asodopi, George J. To­ma, afirmó que existen más de 100 revendedores lega­les de internet, debidamen­te autorizados para operar por el Indotel y que es nece­sario distinguir entre reven­dedores legales y personas desaprensivas que se hacen pasar por revendedores le­gales y que dan uso de re­venta no autorizada a los planes de servicio de algu­nas telefónicas.

Señaló que los revende­dores legales de internet afliados a Asodopi han ago­tado su proceso de formali­zación por ante el Indotel, usan ancho de banda dedi­cado para fines de reventa y pagan los mismos impues­tos que los consecionarios afiliados a la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología (Comtec).

Agregó que estos peque­ños revendedores debida­mente autorizados llevan conectividad a los lugares más remotos del país, a los campos lejanos y a los ba­rrios urbanos empobreci­dos, sitios y lugares dónde los miembros de Comtec no quieren invertir por la baja rentabilidad y largo retorno de inversión que conlleva dar servicio en estos sitios rurales, remotos, o barrios de alta pobreza.

“Estos son los sitios dón­de el ingreso promedio por usuario (ARPU) es muy bajo y es dónde prin­cipalmente operan los pe­queños revendedores de Internet debidamente auto­rizados por el Indotel”, des­tacó el secretario general de Asodopi.

Expuso que estos reven­dedores debidamente au­torizados ayudaron a llevar a cabo el año escolar vir­tual 2020/2021, brindan­do conexiones de internet para atender clases virtua­les a niños y niñas en zo­nas muy apartadas del país dónde comprar recargas de internet móvil no daba de ninguna forma para aten­der clases virtuales y poder cumplir con sus tareas esco­lares diarias.

No apoya práctica ilegal

“Asodopi reconoce que pue­den existir personas des­aprensivas que se dejan pa­sar por revendedores no autorizados e ilegales y que dan uso de reventa no auto­rizada a los planes de servi­cio de algunas telefónicas, pero estos no son miem­bros de Asodopi y cabe des­tacar que Asodopi no apo­ya dicha práctica e invita a que cualquier revendedor no autorizado y operando sin debidos permisos em­piece su proceso de forma­lización por ante del órgano regulador Indotel”, expuso George J. Toma en una co­municación enviada a Listín Diario.

Reafirmó que los reven­dedores de internet agrupa­dos en la asociación tienen contratos para revender servicios suscritos con va­rias concesionarias, las cua­les les otorgan contratos pa­ra su operatividad.

Refirió como una ne­cesidad, que quede claro que existen revendedores auorizados por Indotel, ya que el artículo publi­cado no hace distinción entre legales e ilegales , lo que puede prestarse a confusión por parte de los consumidores, lo que dijo puede afectar y per­judicar de manera seve­ra e irreparable la repu­tación de un revendedor legal, causando inmen­sos e incalculables daños, perjuicios económicos y morales a sus negocios amparados en la Ley.