¿Con qué cuentan las alcaldías de Santo Domingo para recoger 126 toneladas de basura cada mes?

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los cuatro principales municipios del denominado Gran Santo Domingo deben recoger, cada mes, al menos 126,460 toneladas de basura.

Y los métodos para hacerlo en cada demarcación son muy variados: hay sistemas enteramente subcontratados, otros que funcionan de manera mixta, con una parte de los equipos de la alcaldía y otros de empresas privadas.

Detrás hay un negocio de largos millones de pesos escondidos entre el hedor y la insalubridad que brindan ciertas ineficiencias.

Aquí un breve resumen de con qué cuenta cada alcaldía:

Distrito Nacional (Santo Domingo de Guzmán)

En el caso del Distrito Nacional, una de sus estrategias para mantener el control de la recolección de residuos ha sido “un cambio de visión” que pasó del sistema de pago por toneladas de basura al de cantidad de espacios limpios.

“Como se paga por espacios limpios y ya no por toneladas, los camiones ya no van a recoger la basura simplemente por la cantidad, sino porque el espacio quede limpio. Si el espacio queda limpio yo te pago, si el espacio no queda limpio yo no te pago”, describió Elizabeth Mateo, vocera de la alcaldía.

De acuerdo con la titular del cabildo capitalino, Carolina Mejía, las modificaciones a los términos de los contratos con las compañías recolectoras no solo han modificado la recolección de desechos, sino que ha reducido el gasto económico.

“Nosotros negociamos y firmamos un acuerdo transaccional, a finales del año pasado, un ahorro para la ciudad… por los contratos que vencen a finales del año próximo del 22 y a principios del 23… eso en ahorro representa alrededor de 425 millones de pesos de aquí al término de ambos contratos”, detalló Carolina Mejía.

La alcaldía dispone de dos camiones compactadores pequeños y siete tipos volteos de su propiedad, complementa los servicios con dos compañías y cinco fundaciones distribuidas en sus tres circunscripciones.

Entre 48,000 a 51,000 toneladas de desechos son llevados cada mes del Distrito al vertedero de Duquesa.

Santo Domingo Este

Este municipio, el más poblado de todo el país, diariamente produce 1,500 toneladas de basura, lo que supone unas 45,000 toneladas al mes, de acuerdo con informaciones a las que pudo tener acceso este medio.

El ASDE contaba con “cero camiones” y un contrato con la Compañía de Limpieza Urbana, S.R.L. (Comlursa) del cual el alcalde tuvo que prescindir por presunto incumplimiento en el servicio.

Para el pago a la referida empresa el ayuntamiento debía destinar el 52% del total de recursos que recibía.

Ahora la alcaldía cuenta con 10 camiones pequeños recolectores de su propiedad que están integrados a las labores de limpieza y esperan otros 25 compactadores provenientes de Asia, que fueron adquiridos tras una licitación con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esto representó una inversión de 122 millones de pesos.

En cuanto al reciclaje el cabildo busca establecer “una planta de revalorización de desechos sólidos” con el objetivo de “sacarle provecho al 85% de las 1,500 toneladas de basuras que se producen”.

Santo Domingo Oeste

Se han organizado 25 delegaciones de seguimiento, divididas en cinco polígonos de Santo Domingo Oeste para empezar con un nuevo sistema de recolección.

SDO cuenta con los servicios de la compañía Higiene Integral que proporciona 27 camiones y le cuesta al ayuntamiento entre 16 y 19 millones de pesos mensuales, mientras que la alcaldía aporta dos compactadores y otros 10 pequeños.

Es el quinto municipio más grande del país y cada mes produce cerca de 13,460 toneladas de desechos sólidos.

Santo Domingo Norte

Se trata del cuarto municipio en población de todo el país. Y probablemente el que todavía cuenta con mayores zonas rurales del Gran Santo Domingo. Ahora mismo cuenta con 70 unidades recolectoras, entre propias y alquiladas, que recogen 18,000 toneladas de basura cada mes.