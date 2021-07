Jean Alain, tras señalamientos de Yeni Berenice, formaliza petición de transmisión en vivo de su caso

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Jean Alain Rodríguez le pidió vía carta al tribunal que conoce su medida de coerción que la audiencia sea transmitida en vivo, por lo menos durante su participación.

El pasado sábado la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que el imputado Rodríguez jugaba al doble discurso, y que en realidad nunca había pedido en la audiencia que a su proceso se permitiera el acceso a la prensa, como había señalado previamente.

“Entiendo que el resto de los investigados tienen el derecho a su privacidad y no nos oponemos, sin embargo, en mi caso y tratándose de un derecho individual, pedimos cortésmente su aprobación tanto para la exposición de nuestra defensa, la réplica del MP y nuestra contra replica y conclusiones del suscrito”, dice la carta de Rodríguez, enviada a la magistrada Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional.

El sábado, al término de una de las vistas de la coerción, la procuradora adjunta indicó que la defensa de Rodríguez tiene un doble discurso, ya que “hacia afuera los abogados dicen una cosa pero en la audiencia nunca han solicitado la transmisión”.

“Creo que se está jugando a una manipulación de la opinión publica respecto a ese tema, reiteramos que en ninguna de las audiencias la defensa del exprocurador ni él han solicitado publicidad, lo que dicen en los medios es distinto a lo que hacen en las audiencias”, señaló la también directora de persecución del Ministerio Público.

Ya el Ministerio Público presentó el documento de medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez y otras siete personas, acusadas de desfalcar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.

Y durante el sábado presentaron sus defensas cuatro imputados, razón por la que aún restan otros cuatro.

Por el caso están siendo acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.