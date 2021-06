Hipólito dice están encuestando a ver cuáles funcionarios serán ratificados y cuáles saldrán del Gobierno

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó que no existe ningún “compromiso exclusivo” con los miembros del gabinete del presidente Luis Abinader y que se encuentran “encuestando” para determinar cuáles funcionarios continuarán en sus puestos.

“Como todo en la vida, hay funcionarios excelentes, hay funcionarios buenos, hay regulares y hay malos. Estamos encuestando, el que no cumple se va y el que hace un trabajo será ratificado en sus posiciones pero no hay un compromiso exclusivo del que no está haciendo las cosas bien, que los hay, permanecer en posiciones importantes del Gobierno”, indicó el expresidente de la República durante una entrevista en el programa “Plataforma latina 809".

Durante su intervención en el programa, el también miembro de la dirección ejecutiva del partido oficialista exclamó que su deseo es que los embajadores y funcionarios que “llevan años haciendo travesuras” sean “removidos” de sus puestos.

“…De eso yo si soy de esa opinión y habrá que hacerlo. Eso es función de ustedes, aprieten el pichirri que ustedes sabrán cosechar el éxito de una crítica constructiva a favor de nuestra agenda”, agregó el exmandatario.

En esa misma entrevista, Mejía expresó que “no le gusta” el actual ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez pero que quien nombra “es Luis”.

“No me gusta el canciller, ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis, a Luis es que hay que hacerle la protesta, hagan comunicaciones, porque yo realmente creo que tenemos tener un canciller político, de nosotros, que le duela nuestra gente allá y aquí”, añadió el expresidente.