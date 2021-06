Unas hojas de papel encontradas en allanamientos explican el "fallo" del primer intento de fraude en la Lotería Nacional

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

En uno de los 15 allanamientos ejecutados el pasado 12 de junio por el Ministerio Público, como parte de la “Operación 13”, se ocuparon unas hojas de papel en el domicilio del imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien fungía como supervisor de sorteos, donde se relata cómo ocurrió el primer intento de estafa el 10 de abril.

En el expediente el órgano persecutor señala que en la vivienda del acusado de haber participado en el entramado encontraron una hoja de cuaderno con un manuscrito con tinta azul de fecha jueves 20 de abril de 2021, en el que se mencionan “personas, números y dos párrafos”.

En el escrito incautado a Brea Ovalles se señala lo siguiente sobre el intento de sorteo: “...pensó en el riesgo que podía tener Valentina (la presentadora), ya que era muy difícil tener el bolo en la mano y sostener el primer premio con el bolito”.

En el documento se señala que el día de la trama, el 1 de mayo, “había un obstáculo que era Fernando” porque si iba al sorteo de ese día “podía tomar la cámara”. El Ministerio Público no especifica quién es Fernando, al que se hace referencia.

“El día de la trama había un obstáculo que era Fernando por qué? Porque no sabíamos, si él iba a ir al sorteo de la noche, si él iba se dificultaría ya que él mismo podía tomar la cámara”, continúa.

En el reverso de la hoja hay un texto con fecha del viernes 21 de mayo del 2021 en el que se “aclaran puntos” sobre el fraude fallido del mes de abril.

Brea Ovalles destaca que le entregó el bolo a “Chago” (Felipe Santiago Toribio), quien es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales organizadores de la estafa que se transmitió por televisión nacional.

Las hojas de papel indican que la primera vez que se iba a realizar el fraude, el 10 de abril, no pudo efectuarse porque el implicado William Rosario “no pudo lograr que el no vidente cayera en el globo A”.

“(…) Por eso se acuerda de que el día primero de mayo, si él no lograba hacerlo, lo haría yo. Ese día no se da porque él no vidente cayó en el globo B, Naza y William querían que aún en el globo B se hiciera la trampa, lo cual dijimos que no”, se lee en la hoja, según el cita el Ministerio Público.

¿Quién es Jonathan Augusto Brea Ovalles?

La presentadora del sorteo, Valentina Rosario, señaló a Brea Ovalles como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.

El imputado era supervisor de Sorteos y quien era el responsable de preparar el pre-sorteo y el sorteo en la Lotería Nacional.

El expediente preparado por el Ministerio Público menciona que el implicado se reunió con Leonidas Medina Arvelo “Nazaret y/o Naza” y con Eladio Batista Valerio “el Gago” en la Feria Ganadera del Distrito Nacional, donde hablaron del plan que estaban orquestando, involucrando al expresidente de Fenabanca y mano derecha de Luis Dicent, William Lizandro Rosario Ortiz.

Transcripción

Una hoja de cuaderno con líneas conteniendo manuscrito con tinta azul, con fecha jueves 20/5/21, con nombre de personas, números y dos párrafos que dicen: “pensando en el riesgo que podía tener Valentina ya que era muy difícil tener el bolo en la mano y sostener el primer premio con el bolito, ya en mano ojo ese día 1/05/2021 el día de la trama había un obstáculo que era (Fernando) por qué? Porque no sabíamos, si él iba a ir al sorteo de la noche, si él iba se dificultaría ya que él mismo podía tomar la cámara”

Y del otro lado de la misma hoja un manuscrito, fecha viernes 21/05/21 nombre y números y una nota que dice aclarar puntos, seguida de unos párrafos que describen unos hechos de la siguiente manera:

El bolo se lo entregué a Chago, 1ra vez que se iba a realizar no se puedo porque William no pudo lograr que el no vidente cayera en el globo A, por eso se acuerda de que el día primero de mayo, si él no lograba hacerlo, lo haría yo, ese día no se da porque él no vidente cayó en el globo B, Naza y William querían que aún en el globo B se Hiciera la trampa, lo cual dijimos que no porque noté que no estaban”.