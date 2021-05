Así felicita el presidente Abinader a las madres dominicanas en su día

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader extendió este domingo unas felicitaciones a las madres dominicanas en su día, al destacar la protección que abriga el abrazo que siempre le da su progenitora y el ejemplo de madre que es su esposa, Raquel Arbaje.

“El abrazo más sincero es el que mi madre me da, ese que siempre me espera con los brazos abiertos dispuesto a protegerme y a reconfortarme en todo momento. Yo, como hijo, me aseguro de que esa protección sea recíproca e incondicional” escribió el Jefe del Estado en su cuenta de Instagram.

Abinader también expresó su amor y resaltó el modelo que madre que es su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje.

“Te amo mamá por ser quien eres con tus hijos; y te amo @Raquel Arbaje por convertirte en ese modelo para nuestras hijas…¡Feliz día madre dominicana” escribió en Instagram.

Luego publicó en Twitter:” Hoy es un día muy especial para nosotros los dominicanos, celebramos el Día de las Madres. Muchos abrazarán a su madre, otros la recordarán a la distancia. Un fuerte abrazo a todas las madres dominicanas. ¡Felicidades a la madre de mis hijas @raquelarbaje y a mi madre Sula!”

Raque Arbaje

La primera dama también usó las redes sociales para felicitar a las madres dominicanas

“Hoy deseo dedicar a las madres dominicanas estas palabras: ¡Lo están haciendo bien! Aunque esta frase queda corta al intentar describir el trabajo extraordinario que hacen. Es por eso que las invito a que disfrutemos juntas este mensaje. Feliz día de las madres” escribió en Twitter Raquel Arbaje.