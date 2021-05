La Policía no ha dado respuesta sobre amenazas que recibió chofer de director Listín Diario

Santo Domingo, RD

Sin respuesta de las autoridades continúa la denuncia de la amenaza de muerte que recibió la noche del lunes, el chofer de Miguel Franjul, director de Listín Diario.

El hombre de 64 años, de quien se guarda la identidad por su seguridad y la de su familia, vive intranquilo desde que fue atacado por desaprensivos hace dos días en la calle de Los Barracones del municipio de Los Alcarrizos, cuando se dirigía a su vivienda.

Luego de que un desaprensivo lo agrediera física y verbalmente, así como también amenazado de muerte y de hacer daño a su familia, no puede dormir y ha perdido hasta el apetito por temor a que atenten contra su vida.

Tampoco ha podido regresar a sus labores habituales ni actividades cotidianos.

“Cualquier sonido nos pone en alerta o nos asusta; no me he sentido muy bien de salud después de eso”, expresó la víctima.

De su lado, la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto ni se ha contactado con el conductor para darle continuidad a su caso, en el que también peligra su familia.

La noche del lunes, el chofer de Miguel Franjul, director de este medio, fue interceptado por un joven en una motocicleta, que lo acusó de haberlo chocado.

Posteriormente, lo amenazó con un arma de fuego en la mano, le forcejeó para quitarle el vehículo (arrebatándole la llave) y le exigió dinero para pagar los supuestos daños del accidente.

“¿Tú quieres que te vuelva un guayo? ¿Qué te prenda fuego ahora mismo? Dale gracias a Dios que no te he roto todos los vidrios ahora mismo”, fueron algunas de las amenazas que recibió el colaborador de este medio antes de ser perseguido por el atacante y otros hombres, en una motocicleta, hasta su casa.

Agregó que intentaron trasladarlo a la fuerza a un lugar desconocido, pero el hecho no llegó a mayores gracias a que varios residentes del sector y motoristas de la zona salieron en su defensa.

El colaborador de transporte de Listín Diario pidió el martes la intervención de las autoridades, ya que teme por su vida tras recibir llamadas de amenaza de muerte a él y hacerle daño a sus hijos.

Uno de los antisociales fue identificado como Gabriel Tejada, quien llama desde el número de teléfono 809-218-0918. Otro de los números utilizados para las amenazas es el 829-526-6840.