Bautista Rojas dice es inconstitucional obligar a la población a vacunarse

Santo Domingo, RD.

Bautista Rojas Gómez, proponente del proyecto Ley Nacional de Vacunas de República Dominicana, negó que sea obligatorio vacunarse de acuerdo a la esencia de la pieza, asegurando que lo que sí se estipula es que el Gobierno tenga que suministrar los bilógicos necesarios para prevenir las enfermedades que requieran dosis de vacunas.

Indicó que es inconstitucional obligar a una persona a vacunarse, por lo que esa modificación impuesta en la Cámara de Diputados dificultaría su aprobación.

Dijo que en su origen la pieza plantea no una obligatoriedad de la sociedad a vacunarse sino del Estado para que en situaciones de emergencia como las que vive el país el gobierno garantice a través del Sistema de Seguridad Social que toda la población adquiera la vacuna.

“El origen de este proyecto de ley no estipula bajo ninguna circunstancia que el que haya obligatoriedad de parte del ciudadano a recibir el biológico, la obligatoriedad es del Estado de tener todos los biológicos que sean necesarios para cada enfermedad que sea prevenible por vacuna como una estrategia de garantía de la salud del pueblo dominicano, porque es inconstitucional establecer en una ley que es obligatorio recibir el biológico”, dijo a los periodistas.

El pasado miércoles 5 de mayo la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto Ley Nacional de vacunas de República Dominicana.

En los debates antes de la aprobación el legislador Elías Wessin Chávez, planteó que la vacunación no sea obligatoria y así las personas que opten por no vacunarse no sufran las infracciones establecidas en el artículo 45.