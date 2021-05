Hipólito Mejía: "El que sea ladrón que pague lo que se robó"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Durante la conmemoración del 23 aniversario del fallecimiento del líder político José Francisco Peña Gómez, los altos dirigentes que le son afines exclamaron que la mejor forma de recordarlo es "luchando contra la corrupción".

El primero en expresarse en esos términos fue el expresidente Hipólito Mejía, quien explicó que la clave para seguir la lucha contra la corrupción administrativa es seguir los postulados de Peña Gómez, pero que hay muchos dirigentes de "los suyos" que no lo hacen de esa manera.

"Yo no me canso de decirlo, cada cual es responsable de sus actos, cada quien es responsable de lo que hace, así que el que no cumple con los postulados de Peña Gómez, ese es su problema, pero hay muchos que no lo cumplen, muchos dirigentes de los de ellos y los de nosotros", dijo Mejía.

El expresidente exclamó que la justicia dominicana debe actualizar su deuda con la sociedad dominicana.

"El que sea ladrón que pague lo que se robó, cada quién es dueño de sus actos y nosotros no tenemos que meternos en eso y yo espero que la justicia ésta cumpla con su cometido de ser responsable con la sociedad dominicana, que va en decremento cada día más", señaló el exjefe de Estado depositar una ofrenda floral en la tumba de Peña Gómez y dijo que siempre fue leal al fallecido líder perredeista así como a su "papá", Antonio Guzmán Fernández.

Otro que estuvo presente en esa ofrenda floral fue Rafael "Fafa" Taveras, quien expresó que actualmente estamos en el "gobierno de Peña Gómez" ya que este ha seguido la lucha contra la corrupción como lo prometió el fenecido líder político.

"Hay un gobierno del cambio, se puede decir que es el gobierno de Peña Gómez, ya que él quería cambiar esto, pero no pudo y ahora hay un gobierno que dice que es el cambio de acabar de la corrupción en este país, de hacer las cosas con transparencia y tratar de hacer que los políticos no crean que su autoridad le da licencia para hacer lo que les da la gana", agregó Taveras quien exclamó que no hay "mejor reconocimiento" a Peña Gómez es borrando la "herencia de corrupción".

También estuvo presente Tony Peña Guaba, director del Gabinete Social del Poder Ejecutivo e hijo del fallecido dirigente político, cuya gestión se ha visto señalada debido a la licitación de la entrega de RD$100 millones a artistas dominicanos calificado como "ayudas"

Sobre ese referente, Peña Guaba indicó que ya se tomaron medidas internas en contra de los funcionarios involucrados en esa licitación y que ya las mismas fueron enviadas a las autoridades, sin dar más detalles del tema ya que "el día de hoy se trata del legado de Peña Gómez".

Peggy Cabral

Al cementerio tambien acudió Peggy Cabral viuda Peña Gómez, exfuncionaria del Partido d ela Liberación Dominicana, quien indicó que Peña Gómez fue un "símbolo" de manejo de fondos públicos, el cual realizó durante su única gestión pública y que esos son los lineamientos que se deberían de seguir.

Funcionarios públicos del expartido oficialista han sido señalados en varios casos de corrupción, incluyendo los vinculados en Operación Coral que hoy fueron enviados a prisión por 18 meses como medida de coerción.