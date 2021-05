De "no borré el WhatsApp" a "esto es una trama... usted no se imagina": las frases de Girón en caso Coral

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La noche de este jueves el caso Coral dio un controversial giro, luego de que uno de los implicados declarara.

El mayor Raúl Girón Jiménez, exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) admitía su participación en una red de corrupción encabezada por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, y el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza.

Pasada las 10:00 de la noche, Girón aprovechó el turno de su defensa para confesar cómo trabajaba el entramado de corrupción. A continuación algunas de sus expresiones más llamativas:

1. “Yo no me voy a parar aquí a defender mentiras, yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a eso, yo decidí reincorporarme a la sociedad en el momento y la medida en que la justicia así lo disponga y que esa sociedad decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio”.

2. “No son los corderitos humildes que le han querido vender a usted, son unas personas con un poder que usted ni se imagina y que lo saben aplicar, porque son macabros aplicando el poder”.

3. “Soy una persona clave y las personas claves no se mueven y por eso he estado en la misma posición”.

4. "'Todito' teníamos muchos préstamos y los pagábamos fácil", porque el dinero hace "ratazo" que ya está”.

5. "Yo también tengo una biblia. Yo también tengo temor de Dios. Con el temor que tengo de Dios, yo no me voy a parar a aquí a hablar mentiras".

6. "A nosotros los militares nos forman para que si nos dicen maten, matamos.... y si nos dicen roben, robemos".

7. “Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso, porque es la verdad”.

8. “¡Uyyy, no borré el WhatsApp! ¿Qué más no borré?”

9. “Pero afortunadamente, no fue misión cumplida (…) Porque en los allanamientos que me hizo el MP, en los cuales tienen mis celulares abiertitos, no con clave, ellos tienen las órdenes que me daban Núñez de Aza, Cáceres y Robiou”

10. “Esa persona que ustedes ven ahí (Núñez de Aza) pintándose de humilde, pintándose de buena, pero aquí hasta yo quisiera ser una mansa paloma, pero créanme que no es lo mismo allá afuera”.

11. "Aquí no hay miedo ya... se acabó el miedo... que había mucho miedo"

12. “Se pasaron la tarde entera, honorable magistrada, no sé si usted lo notó, más que defendiéndose de las acusaciones que se les imputa, se la pasaron tratando que usted a mis palabras le diera mérito cero”.

13. “Eso era un ventorrillo ahí”, haciendo referencia a la venta de especialismos en la PN.

14. “Ponga 300 gente a 150 mil pesos, para que vea por donde va la cosa y ahora es que le va a cuadrar al MP”.

15. “Esto es una trama, mire, usted no se imagina”, dijo a la jueza Kenya Romero.

Al concluir la intervención del mayor Girón Jiménez al filo de la medianoche, la jueza del Tribunal Permanente, Kenya Romero, ordenó un receso de la audiencia para continuar hoy a las 2:00 de la tarde.