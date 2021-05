Las citas bíblicas de Adán Cáceres durante audiencia de Operación Coral

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Este jueves continuó la audiencia de conocimiento de medida de coerción para los imputados en la Operación Coral del Ministro Público en la que el principal implicado, el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, habló por varios minutos.

La intervención del mayor general estuvo cargada de alegorías religiosas, y fue puntualizada con referencias a los evangelios de Juan, Romanos, Corintios y Lucas.

“Quisiera, si es posible, si ello no constituyere un elemento ofensivo a la jerarquía de su investidura, recrear un escenario paralelo que podemos encontrar en las sagradas escrituras”, presagió Cáceres en su intervención.

El más citado fue el de Juan, del cual tomó varios capítulos y versículos, principalmente los pertenecientes a los capítulos 8 y 18

“Pilatos le pregunta eres tú el rey de los Judíos, Pilato espera una respuesta y Jesús le responde: ‘Mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo los que me siguen vinieran y me liberaran’”, recitó.

De igual manera recitó “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre”, además del versículo 44 del capítulo 8.

“Vosotros sois hijo de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”, manifestó Cáceres ante el tribunal.

Además citó Romanos 13:1: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.

Igualmente hizo referencia al capítulo 15 de Corintios y finalizó con Lucas 20:25.

¿De qué se les culpa?

A Cáceres se le acusa de liderar una supuesta red de corrupción que también incluía la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

Por esto, el Ministerio Público solicitó el pasado miércoles que el grupo sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo hombres y mujeres, por un periodo de 18 meses.