Pepca pide 18 meses de prisión preventiva para imputados en caso Coral

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público soli­citó anoche que el grupo implicado en el presunto entramado de corrupción, denominado Coral, sea enviado al Centro de Co­rrección y Rehabilitación de Najayo hombres y mu­jeres, por un periodo de 18 meses.

El pedimento fue plan­teado a la jueza del juzga­do de Atención Permanen­te del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fis­cales de la Procuraduría Es­pecializada de Persecución de la Corrupción Adminis­trativa (Pepca) y de Perse­cución del Ministerio Públi­co, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Los fiscales también soli­citaron al tribunal declarar complejo el proceso en con­tra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de se­guridad del expresidente Danilo Medina, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tan­ner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejan­dro Girón Jiménez y el sar­gento de la Armada, Alejan­dro José Montero Cruz.

Berenice Reynsoso, quien presento las conclu­siones finales del pedimen­to de coerción en contra de los encartados, consideró que por la gravedad de los hechos y la posibilidad de sustraerse del proceso, es­tán dadas las condiciones para el tribunal imponerles 18 meses de prisión preven­tiva.

“Nosotros no creemos en privilegio irritante, nosotros no creemos en que por ser militar se tiene que dar un trato distinto, no, tiene que protegérsele sus derechos fundamentales, como tene­mos que tutelárselo a todos los ciudadanos”, dijo Reyno­so.

Dijo que la investigación es una de las más complejas que tiene el Ministerio Pú­blico y que los testigos dicen que temen a declarar con­tra altos mandos militares “porque no están todos los que son aquí; tenemos te­mor porque nos han estado llamando, y presionando”.

Tarde y agotados

Debido a la hora y el can­sancio, la jueza tras acoger un pedimento de uno de los abogados de los imputados, recesó la audiencia para es­te jueves, a la 1:00 de la tar­de.

De la seguriad de Danilo

Yeni Berenice Reynoso sostuvo que la pastora Rossy Guzmán y Tanner Flete Guzmán están asig­nados a la seguridad del expresidente Danilo Me­dina.

Aseguró que otro acusado, el coronel Rafael Núñez de Aza, también está adscrito al equipo de seguridad del exmandatario.

Reynoso manifestó que la pastora Rossy Guzmán, y su hijo, formaron parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), bajo las órdenes de Adán Cáceres, titular de esa entidad durante los go­biernos de Medina.

RIQUEZAS

Socia de un drink

La fiscal Mirna Ortiz se mostró sorprendida, mientras leía la solicitud de medida de coerción porque la pastora Rossy Guzmán figura como so­cia de un drink.

Según la fiscal, Rossy es socia del Raffis Drink Club SRL desde 2010, con el 10 por ciento de las acciones.

“Una pastora socia de un drink, pero ella sabrá”, dijo la fiscal.

El Ministerio Público ca­lificó el caso Coral como un entramado de “co­rrupción en las entrañas del poder”, y los imputa­dos crearon un entrama­do militar y policial “pa­ra depredar el erario”.