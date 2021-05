Barahona es una “bomba de tiempo” por criminalidad y delincuencia

Benny Rodríguez

Barahona, RD.

Esta provincia fue definida por el ministro de Interior y Policía, Jesus Vázquez Martínez, como una “bomba de tiempo” que merece la rápida intervención de las autoridades o la delincuencia y la criminalidad le ganarían la “batalla”.

Dice el funcionario que esta provincia, ubicada al Suroeste de República Dominicana, literalmente tocó fondo y ante la gravedad de la situación sugirió a la mesa de seguridad, que encabeza el alcalde Mictor Emilio Fernández, reunirse todas las semanas para ver fórmulas que conduzcan a la solución de la inseguridad de la zona.

Vásquez Martínez, quien puso el “dedo sobre la llaga”, dijo que uno de los municipios en que debe comenzar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana lo antes posible es la cabecera, Santa Cruz, debido a que arroja datos concernientes a la delincuencia y criminalidad que resultan preocupantes para las autoridades.

Aclaró que el problema no es de un director de policía, Interior y policía ni de la Presidencia de la República, sino que se trata de un tema de todos, particularmente, de los actores locales que deben participar de las acciones que se pongan en práctica para solucionarlo.

“No habrá desarrollo, si no hay seguridad ciudadana, no habrá turismo, sino hay seguridad ciudadana, no habrá riqueza, sino hay seguridad ciudadana, no habrá empleos, si no hay seguridad ciudadana”, afirmó el ministro de interior.

Una debilidad

Jesús Vázquez visitó Barahona junto a funcionarios de Interior y Policía y se hizo acompañar de autoridades locales, como el alcalde Mictor Fernández, la gobernadora Dionnes Maribel González, el diputado Moisés Ayala, el Director General de la UASD Recinto Barahona, entre otros.

Identificó como "una debilidad" que hizo fracasar anteriores planes de seguridad, el hecho de que estos se diseñaban desde la capital sin la intervención de actores locales.

Vásquez Martínez, dijo que ahora ha sido diseñada una estrategia para que participen en la identificación y solución del problema, los alcaldes, que presiden las mesas de seguridad, los gobernadores, legisladores, líderes barriales, religiosos, académicos, sociales, gremios de profesionales, entre otros.

Manifestó que se trata de un “tema nación” la seguridad ciudadana, “porque el lema es todos contra ella”, tras asegurar que el gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, está en la mejor disposición de involucrarse con los actores locales para lograr resultados positivos a corto, mediano y largo plazo.