Defensa de Pittaluga argumenta que no deben ser admitidas delaciones premiadas de ejecutivos de Odebrecht

Ramón Cruz Benzan

Santo Domingo, RD

La defensa técnica de los imputados en el caso Odebrecht continúan hoy martes objetando ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que sean admitidas al juicio las delaciones premiadas enviadas desde Brasil, porque las mismas no son pruebas válidas para probar la acusación.

Los abogados del imputado Conrado Pittaluga, doctores Manuel Rodríguez y Conrad Pittaluga Vicioso solicitan al tribunal rechazar las pretensiones del Ministerio Público de incorporar en el juicio las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht.

Manuel Rodríguez argumentó que las delaciones no están traducidas de conformidad con el mandato de la ley y que solo contiene el sello y una inicial de la supuesta interprete juridicial, es decir, no contiene el número del acto, libro y folio de la traducción.

Además, los juristas sostienen que no tiene certificación de que el documento es conforme con su original, identidad y firma del intérprete, fecha de la traducción y que, para colmo de males, quien supone hizo la misma por el nombre que figura en el sello, no está autorizada para realizar traducciones del portugués al español.

José Miguel Minier, quien encabeza el consejo de defensa del imputado Ángel Rondón argumenta que las delaciones son acuerdos que fueron producidas en un sistema judicial totalmente diferente al de la República Dominicana, pero, además, que los delatores no fueron interrogados por las autoridades dominicanas y sus declaraciones no están ni firmadas, ni apostilladas o certificadas como manda la norma.

“La objeción que hay de todas las delaciones, el tribunal acordó con todas las partes hacerla en bloque porque tienen el mismo problema todas, que es que no están firmadas por los delatores, por ejemplo, la de Marcelo Odebrecht que es la que se está discutiendo primero, no está firmada, está en fotocopia, no está traducida al español, no está apostillada. No tienen absolutamente nada, es un papel tachado, en blanco que vino aquí y lo quieren incorporar”, expresó el abogado José Miguel Minier, defensa de Ángel Rondón.

Explicó que, “aunque el Código Procesal Penal establece lo que es la cooperación internacional, aquí no hay un acuerdo interinstitucional con el fiscal federal de Brasil para esa cooperación que primero debe firmarse, pero, aunque estuviera firman eso debe entrar aquí con todas las reglas vía cancillería, apostillado, eso no tiene absolutamente nada”.