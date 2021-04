Reformarán la PN "cueste lo que cueste"

Adriana Peguero

adriana.peguero@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader reconoció ayer que a pesar de que hay muchos intereses en juego, de que el reto es grande y la cir­cunstancia es compleja, le cueste lo que le cueste, alcanzará con éxito una transformación integral y moderna que coloque a la Policía Nacional entre las mejores del continente.

El mandatario emitió sus declaraciones al dejar conformado un equipo de trabajo integrado por em­presarios, académicos, sa­cerdotes, entre otros, para formalizar la propuesta de reforma policial.

“Reconozco que es po­sible que en este proceso de trasformación encon­tremos obstáculos y di­ficultades y más aún, les quiero advertir que la si­tuación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos in­tereses en juego”, expre­só Abinader.

Dijo que el gobierno está preparado y determinado para no parar y concluir es­ta transformación con éxi­to, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cues­te”.

Los juramentados

Abinader juramentó el grupo de trabajo que pre­side Servio Tulio Casta­ños y lo integran también Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pe­dro Brache, Celso Juan Marranzini, José Luis Mendoza, Osvaldo San­tana, monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo, Mu Kien Sang, Héctor Guerre­ro Heredia y Carlos Ma­nuel Estrella.

Asimismo, trabajarán en la comisión Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Me­jía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Elena Vi­yella, Ricardo Nieves y Ma­nuel María Mercedes.

El gobernante declaró que esta transformación que propondrá no es de parte, tampoco la transfor­mación del gobierno, sino que busca todo el país.

“Por eso, este grupo de trabajo está integrado por diversas personas prove­nientes de diferentes secto­res”, añadió el Presidente.

Lo había prometido

“Hoy aquí juramentamos a los miembros de este gru­po de trabajo, porque como siempre prometí al pueblo dominicano hemos venido aquí para cambiar las co­sas. De manera radical y para siempre”, prometió Abinader.

Manifestó que los úl­timos acontecimientos que ha vivido el país, con el tiroteo de dos jóvenes dominicanos en Villa Al­tagracia, han hecho que esta realidad que ya cono­cía, se acelere.

“A ustedes, a este grupo de trabajo, les correspon­de ahora trabajar duro pa­ra conseguir lo que todos anhelamos; una transfor­mación integral, moderna, del siglo XXI y que coloque a nuestra policía entre las mejores del continente”, manifestó.

CAMBIOS

Expresa determinación

Habrá recursos.

Abinader agregó que el pueblo dominicano no espera menos, porque no merece menos y ase­guró al equipo que no les van a faltar recursos ni determinación por parte del gobierno, ni de su presidente.

El objetivo

“El objetivo que quere­mos alcanzar es irre­nunciable, porque va en la línea de flotación de nuestra calidad demo­crática como país”, ex­presó Abinader.

Otros intentos

Recordó que otros go­biernos los han inten­tado y por alguna ra­zón no han continua­do, pero aseguró que no se cansará ni le van a cansar.