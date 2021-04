Imputados en caso Odebrecht objetan en tribunal delaciones premiadas enviadas desde Brasil

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

La defensa técnica de los imputados en el caso Odebrecht, objeta en bloque ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los datos de corroboración de las delaciones premiadas que fueron enviadas desde Brasil.

Los abogados de Ángel Rondón; Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, piden al tribunal declarar la exclusión de las seis delaciones premiadas que el Ministerio Público quiere utilizar para sustentar la acusación de los sobornos de Odebrecht.

José Miguel Minier, quien encabeza la barra de la defensa de Ángel Rondó solicita al tribunal descartar las referidas pruebas, envista de que la misma no son pruebas, ya que no está firmada por estos y que estos no fueron interrogados por las autoridades dominicanas.

Además, el jurista cuestiona en el tribunal que las delaciones están en fotocopias, no están traducidas al español, no están apostilladas y que por tal motivo estas pruebas tienen que ser dejadas fuera del proceso Odebrecht.

Detalló que el artículo 312 del Código Procesal Penal establece cuales son los procedimientos para incorporar un documento y que por tanto las delaciones premiadas no son documentos, sino unos interrogatorios que se le hizo a varios imputados en Brasil.

Sostuvo que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco en la etapa preparatoria autorizó al Ministerio Público ir a Brasil e interrogar a los delatores, pero que el ente acusador no lo hizo, ni tampoco lo aportó como testigo.

De su lado, el doctor Carlos Salcedo, quien encabeza la defensa de Andrés Bautista sostiene que las delaciones premiadas no son pruebas y que el régimen brasileño es distinto al de República Dominicana que es acusatorio.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pretenden incorporar en el tribunal las delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa brasileña, quienes fueron ofrecidas en la acusación como testigo número uno que es Marcelo Odebrecht y el 54 que es Marcos Vasconcelos Cruz.