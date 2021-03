Pittaluga: "No hay codinombre relacionado a mis pagos, ningún delator me ha mencionado por recibir sobornos" Odebrecht

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El abogado Conrado Pittaluga, imputado en el caso de los US$92 millones que la empresa Odebrecht pagó en sobornos en el país, dijo que el dinero que recibió fue “por servicios profesionales”.

Luego de que los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leyeran una prueba presentada por el Ministerio Público la cual contenía un cuadro con la contabilidad de la empresa brasileña, Pittaluga señaló que sus pagos reflejados en esta fue por prestar sus servicios.

“Ese documento habla de la obra, que es el Coral, habla de un pago en dólares, habla del contrato, habla de la naturaleza de los pagos, es decir, para lo cual nosotros fuimos contratados”, comentó.

"En relación a mi nombre no hay un condinombre relacionado a mis pagos. Eso es algo que yo quería destacar y naturalmente volver a destacar que en el foliado 341 se puede evidenciar la naturaleza del pago. No estamos hablando de sobornos, estamos hablando de unos honorarios legales", dijo.

Explicó que su contratación fue incluso aprobada por el Congreso Nacional, luego de se realizaron dos adendum al contrato para la realización de la Autovía del Coral.

“Ningún delator o colaborador me ha identificado como agente relacionado con un soborno, ni tampoco los pagos que recibí por servicios profesionales… soy el único profesional al que no se le puede retener las circunstancias exculpatorias, no tengo codinombre, mi pago está contabilizado y depositado desde abril 2017. Antes de las medidas de coerción ya la constructora había dicho los pagos y la naturaleza de los pagos”, expresó.

Además, dijo que su contrato fue por un período de cuatro años y que los pagos fueron hechos a una cuenta de su compañía, la cual se mantiene vigente y no la disolvió ni cerró tras haber iniciado el proceso de investigación de sobornos por parte de Odebrecht.