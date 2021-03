Ciudadanos protestan frente a Procuraduría a favor de Jompéame

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Cuidados protestaron la tarde este viernes ante la Procuraduría General de la República en apoyo a la fundación Jompéame, tras la imposición del ministerio público de eliminar toda imagen que involucre niños, niñas y adolescentes de sus plataforma de redes sociales. La medida del ministerio público se produjo luego de la publicación de un video de una niña de doce que fue abusada sexualmente y que quedó embarazada producto de una violación.

“Yo entiendo que ellos debieron llegar a un acuerdo, pero no ponerle un ímpetu de que tiene que borrar todo y no pueden hacer más nada, cuando hasta el presidente y la primera dama suben contenidos con niños", dijo Manuel de Jesús.

Los distintos manifestantes, quienes se apostaron frente a la sede de la Procuraduría,indicaron que la fundación no ha ejercido ninguna vulnerabilidad ante los niños, debido a que Jompéame utiliza recursos que distorsionan el nombre e imagen de los menores.

“Entendemos lo que dice Conani y la procuradora sobre que se cuiden la integridad de los niños, jóvenes y adolescentes, pero en lo que no estamos de acuerdo es que a partir de ahora no se suban esos casos ni que se realicen donaciones, porque entonces quién irá en auxilio de esos niños, no solo de violaciones sino que presentan traumas, que están en los sectores vulnerables dónde nadie casi llega y Jompéame llega " dijo Adrina Rodríguez.

Redes sociales

Al conocerse en las distintas plataformas de redes sociales lo ocurrido con la fundación y su fundadora-directora, Katherine Motyka, distintos usuarios han lanzado una campaña a favor de Jompéame, utilizando hashtag #Yoapoyoajompéame