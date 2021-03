Fundadora de Jompéame llora al hablar de la solicitud que le hizo el Ministerio Público

Redacción digital

La fundadora y directora de la Fundación Jopéame, Katherine Motyka, rompió en llanto durante una entrevista al asegurar que no entiende las razones por las que el Ministerio Público le notificó que debía eliminar todas las imágenes que involucren a niños, niñas y adolescentes de su plataformas sociales.

Katherine explica que ellos si comprenden el tema de la ley y de la protección de imagen a los niños, niñas adolescentes, pero que ellos lo hacen para ayudar a esas familias que deben ser protegidas por el Estado y viven en la miseria o necesitan tratamiento médico, además siempre suben los casos con el permiso de los tutores de los menores.

La acción del Ministerio Público se produce luego de que la Fundación publicara el caso de una niña de doce años que fue abusada sexualmente y que quedó embarazada producto de la violación, Katherine dijo que ellos tienen los permisos de la madre y el padre de la menor y que su identidad nunca fue revelada.

“Nosotros tampoco entendimos porque fue que pasó todo esto entendemos el tema de la ley entendemos el tema de la protección de la imagen de los niños y niñas y adolescentes, pero nosotros también entendemos que así mismo como esta esa ley ese artículo en el código de protección de los menores así mismo está que el estado debe garantizar todos sus derechos a la niñez, por temas de deficiencias del sistema de que estamos en un país del tercer mundo no pasa”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido.

La Ceo de Jopéame explica, al ser entrevistada en el programa radial Somos Pueblo que la Procuraduría General de la República la cito vía WhatsApp y cuando llegó le explicaron que de no eliminar las imágenes se emprenderían acciones legales y que ellos fueron la única ONG citada para que borrara su contenido.

Explicó que “nos informaron que por acción de un tema de Conani (Consejo Nacional de la Niñez) nosotros nos podíamos a partir de este momento poder compartir imágenes de niños, niñas y adolescentes y cuando llega a la Procuraduría nos están exigiendo borrar todo tipo de imágenes de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un consentimiento que normalmente firman los padres, pero ellos entienden que la ley está por encima de eso”.

Dice que ellos como equipo también le es difícil publicar imágenes que son desgarradoras pero es necesario para que la gente se motive a donar además de que no ocultan realidades que se viven en el país.

“Nosotros no ocultamos realidades, para poder lograr a esas familias a esos niños y adolescentes poder que tengan lo que le corresponde como derechos, a mí me duele porque yo entiendo que nosotros cuando asistimos de buena fe, realmente y yo no pensé que esto iba a llegar a esto, porque nos prohibieron", dijo entre lágrimas.

Motyka expresó que "este Gobierno como nosotros lo que queremos es ayudar, pero de ahí a prohibirnos a poder publicar imágenes absolutamente de niños, niñas y adolescentes y no solamente eso, tener que borrar todas las que ya hemos ido trabajando en los 5 años que tenemos trabajando y solamente a nosotros a mí me duele”, dijo Katherine.

Primera dama opina

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, comentó la publicación en la cuenta de Instagram de Somos Pueblo obteniendo más de 1,000 "me gusta" y 30 comentarios de los usuarios.

"Entiendo se reúnen mañana con el Conani, Consejo Nacional para la Niñez. Todo irá bien. Lo bueno se aplaude y si hay que corregir algo pues se hace. Gracias @somospueblord y @jompeame", expresó Arbaje.