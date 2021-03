La DIDA plantea diálogo del sector salud para tratar "rebotes" de pacientes y situación de los médicos

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

La directora de la DIDA, Carolina Serrata Méndez hizo un llamado a un diálogo nacional con todos los actores del sistema de salud, para tratar el tema de los derechos de los afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social.

Serrata adelantó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) les ha dado el visto bueno para realizar el encuentro y que solo están a la espera de la respuesta del Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) entre otras organizaciones.

Durante la jornada de limpieza en el Malecón de Santo Domingo que realizó la DIDA la mañana de este sábado, dijo que diariamente en la institución que dirige, reciben quejas sobre personas que no son atendidas en centros médicos por falta de un depósito, por lo que este dialogo servirá “para que podamos juntos buscar la problemática, porque realmente estos problemas que aparecen en la ciudadanía los rebotes en los centros de emergencias cuando una persona va a atenderse y no te aceptan por tu no tener el pago de un depósito o un anticipo, son situaciones que diariamente en la día recibimos denuncias al respecto”.

Dijo que quisieran escuchar el planteamiento de los médicos sobre la falta de pago que han denunciado “para buscar una solución todos en conjunto”.

Serrata considera que un llamado a huelga por parte del personal de salud no es la mejor opción ya que afecta a los ciudadanos.

“Nosotros entendemos que como está viviendo el país ahora mismo y la situación mundial a nivel nacional a merita de que los reclamos podamos hacerlo en una mesa de dialogo, no una mesa con dos o tres personas sino una mesa de diálogo integral, por lo que nosotros le hacemos un llamado a todos los actores del sistema incluyendo el colegio médico las ARS que ya han respondido y todo el sistema porque irnos a huelga eso afecta a los pacientes”.

Eliminación de impuestos a pensiones

La directora de la DIDA dijo que ve con buenos ojos la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social de eliminar el pago susesoral a los familiares que reclaman el pago de las pensiones de sus familiares fallecidos.

Explicó que este pago ni siquiera estaba establecido en una ley sino que, estos impuestos fueron sometidos por una resolución que anteriormente había dado la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) “y ahora el Consejo Nacional de la Seguridad Social está regularizando el mismo”.

Refirió que ahora la institución trabaja para que se eliminen las burocracias que tiene el proceso para el pago de las pensiones ya que al realizar un operativo se dieron cuenta que muchos expedientes solo necesitaban ser actualizados para poder entregar las pensiones a los beneficiarios.

“Estamos trabajando para que se quiten la burocracia que muchas veces tienen, cuando legamos a al DIDA iniciamos un operativo en materia de pensiones y lo trabajamos, pero nos dimos cuenta actualizando los expedientes y llamando a muchos de los familiares cuando ya estaba disponible esa pensión la persona ya había fallecido, algo increíble porque realmente los expedientes solo necesitaban actualización de muchos años y nosotros en el primer trimestre que asumimos la dirección general iniciamos ese operativo”.